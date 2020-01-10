Прима потрапив до ТОП-20 у спринті на Кубку світу

У кожного українця були промахи при стрільбі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 січня, в Обергофі (Німеччина) відбулася чоловіча спринтерська гонка, яка продовжить четвертий етап Кубка світу з біатлону.

У зв’язку з погодними умовами було змінено формат гонки - замість трьох кіл по 3,3 км була 4 по 2,5 км (одне коло, стрільба, два кола, стрільба і фінішне коло).

Участь в гонці брали 110 біатлоністів. Україну у цій гонці представляли 5 спортсменів.

Артем Прима на стрільбі припустився лише одного промаху. Але от швидкість на дистанції бажала кращого. У підсумку Артем посів 15-е місце

Антон Дудченко не вдало відпрацював на вогневих рубежах - три промахи. Як наслідок він показав 76-й результат.

Артем Тищенко та Сергій Семенов припустилися по одному промаху. За підсумками гонки Артем і Сергій показали відповідно 41-им та 46-им.

Богдан Цимбал не порадував влучністю - три промахи. У дебютній гонці на Кубку світу Богдан посів 106-е місце.

Перемогу у гонці здобув француз Мартен Фуркад. Друге та третє місця відповідно посіли француз Емільєн Жаклін та німець Йоганнес Кюн.

Відзначимо, що Дмитро Підручний пропустив гонку, щоб зустрітися з сім'єю. Біатлоніст приєднається до команди ввечері 10 січня.

Кубок світу. Четвертий етап

Обергоф. Спринт, чоловіки

10 січня

1. Мартен Фуркад (0+0) 25:27,2

2. Емільєн Жаклін (0+1) +25,5

3. Йоганнес Кюн (0+1) +33,0

...

15. Артем Прима (0+1) +1:41,6

41. Артем Тищенко (0+1) +2,29,6

46. Сергій Семенов (1+0) +2:35,0

76. Антон Дудченко (1+2) +3:31,8

106. Богдан Цимбал (1+2) +4:56,6