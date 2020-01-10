Прима потрапив до ТОП-20 у спринті на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 січня, в Обергофі (Німеччина) відбулася чоловіча спринтерська гонка, яка продовжить четвертий етап Кубка світу з біатлону.
У зв’язку з погодними умовами було змінено формат гонки - замість трьох кіл по 3,3 км була 4 по 2,5 км (одне коло, стрільба, два кола, стрільба і фінішне коло).
Участь в гонці брали 110 біатлоністів. Україну у цій гонці представляли 5 спортсменів.
Артем Прима на стрільбі припустився лише одного промаху. Але от швидкість на дистанції бажала кращого. У підсумку Артем посів 15-е місце
Антон Дудченко не вдало відпрацював на вогневих рубежах - три промахи. Як наслідок він показав 76-й результат.
Артем Тищенко та Сергій Семенов припустилися по одному промаху. За підсумками гонки Артем і Сергій показали відповідно 41-им та 46-им.
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Богдан Цимбал не порадував влучністю - три промахи. У дебютній гонці на Кубку світу Богдан посів 106-е місце.
Перемогу у гонці здобув француз Мартен Фуркад. Друге та третє місця відповідно посіли француз Емільєн Жаклін та німець Йоганнес Кюн.
Відзначимо, що Дмитро Підручний пропустив гонку, щоб зустрітися з сім'єю. Біатлоніст приєднається до команди ввечері 10 січня.
1. Мартен Фуркад (0+0) 25:27,2
2. Емільєн Жаклін (0+1) +25,5
3. Йоганнес Кюн (0+1) +33,0
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15. Артем Прима (0+1) +1:41,6
41. Артем Тищенко (0+1) +2,29,6
46. Сергій Семенов (1+0) +2:35,0
76. Антон Дудченко (1+2) +3:31,8
106. Богдан Цимбал (1+2) +4:56,6