 Прима потрапив до ТОП-20 у спринті на Кубку світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Прима потрапив до ТОП-20 у спринті на Кубку світу
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Прима потрапив до ТОП-20 у спринті на Кубку світу

Сьогодні 16:52 916 0
У кожного українця були промахи при стрільбі
Прима потрапив до ТОП-20 у спринті на Кубку світу
#Прима, #Семенов

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 січня, в Обергофі (Німеччина) відбулася чоловіча спринтерська гонка, яка продовжить четвертий етап Кубка світу з біатлону.

У зв’язку з погодними умовами було змінено формат гонки - замість трьох кіл по 3,3 км була 4 по 2,5 км (одне коло, стрільба, два кола, стрільба і фінішне коло).

Участь в гонці брали 110 біатлоністів. Україну у цій гонці представляли 5 спортсменів. 

Артем Прима на стрільбі припустився лише одного промаху. Але от швидкість на дистанції бажала кращого. У підсумку Артем посів 15-е місце

Антон Дудченко не вдало відпрацював на вогневих рубежах - три промахи. Як наслідок він показав 76-й результат.

Артем Тищенко та Сергій Семенов припустилися по одному промаху. За підсумками гонки Артем і Сергій показали відповідно 41-им та 46-им.

Актуально: Кубок світу. Розклад етапу в Обергофі

Богдан Цимбал не порадував влучністю - три промахи. У дебютній гонці на Кубку світу Богдан посів 106-е місце.

Перемогу у гонці здобув француз Мартен Фуркад. Друге та третє місця відповідно посіли француз Емільєн Жаклін та німець Йоганнес Кюн.

Відзначимо, що Дмитро Підручний пропустив гонку, щоб зустрітися з сім'єю. Біатлоніст приєднається до команди ввечері 10 січня.

Кубок світу. Четвертий етап
Обергоф. Спринт, чоловіки
10 січня

1.  Мартен Фуркад (0+0)  25:27,2

2.  Емільєн Жаклін  (0+1)  +25,5

3.  Йоганнес Кюн (0+1)  +33,0

...

15.  Артем Прима (0+1)  +1:41,6

41.  Артем Тищенко (0+1)  +2,29,6

46.  Сергій Семенов (1+0)  +2:35,0

76.  Антон Дудченко (1+2)  +3:31,8

106.  Богдан Цимбал (1+2)  +4:56,6

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