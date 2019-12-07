Збірна України посіла шосте місце в естафеті на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 грудня, відбулася естафета першого етапу Кубка світу в Естерсунді.
Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії, другими були французи, третє місце вибороли італійці. Збірна України посіла шосте місце, програвши переможцям більше 2 хвилин.
Національну команду представляли - Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний.
Загалом на старт вийшло 26 команд.
Кубок світу, 1-й етап
Естерсунд, Швеція
Чоловіки, естафета
07 грудня
1. Норвегія (0+9) 1:10:30,4
2. Франція (1+7) +32,3
3. Італія (0+8) +1:27,1
4. Росія (1+10) +1:41,4
5. Швеція (2+12) +2:00,7
6. Україна Україна (0+9) +2:32,7
Нагадаємо, України назвала склад на жіночу естафету Кубка світу в Естерсунді.