Збірна України посіла шосте місце в естафеті на Кубку світу

Збірна України програла переможцям більше 2 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 грудня, відбулася естафета першого етапу Кубка світу в Естерсунді.

Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії, другими були французи, третє місце вибороли італійці. Збірна України посіла шосте місце, програвши переможцям більше 2 хвилин.

Національну команду представляли - Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний.

Загалом на старт вийшло 26 команд.

Кубок світу, 1-й етап

Естерсунд, Швеція

Чоловіки, естафета

07 грудня

1. Норвегія (0+9) 1:10:30,4

2. Франція (1+7) +32,3

3. Італія (0+8) +1:27,1

4. Росія (1+10) +1:41,4

5. Швеція (2+12) +2:00,7

6. Україна Україна (0+9) +2:32,7

Нагадаємо, України назвала склад на жіночу естафету Кубка світу в Естерсунді.