Підгрушна фінішувала у ТОП-20 у мас-старті на Кубку світу

Досвідчена Мякяряйнен відмінно відпрацювала на останній стрільбі і виграла гонку

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 січня, в Обергофі (Німеччина) відбувся жіночий мас-старт, який продовжив четвертий етап Кубка світу з біатлону.

До мас-старту пробилася лише одна українка - Олена Підгрушна.

Українка на першому вогневому рубежі припустилася двох промахів. Після подолання двох штрафних кіл Олена вийшла 22-ою. Підгрушна при другій стрільбі одного разу промахнулася і піднялася на 20-е місце. Третя стрільба була складною для багатьох учасниць гонки. Українка припустилася лише одного промаху і піднялася на 14-е місце. На останній стрільбі Олена припустилася ще двох промахів і вийшла на останнє коло на 16-му місці. Але от швидкість українки не радувала і вона у підсумку фінішувала 18-ою.

Перемогу у гонці здобула фінка Кайса Мякяряйнен. Друге та третє місця відповідно посіли норвежки Тіріль Екгофф та Марте Ольсбу-Рейселанн.

Обидві представниці Росії, Світлана Міронова та Лариса Кукліна, провалили цю гонку. Вони відповідно настріляли 10 та 11 промахів і посіли останні місця (29-е і 30-е) у гонці.

Кубок світу. Четвертий етап

Обергоф. Мас-старт, жінки

12 січня

1. Кайса Макаряйнен (1+0+0+0) 39:58,9

2. Тіріл Екгофф (0+0+3+1) +30,2

3. Марте Ольсбу-Рейселанн (1+0+1+1) +35,0

...

18. Олена Підгрушна (2+1+1+2) +2:26,6

Раніше, збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті.

Нагадаємо, українки провалили індивідуальну гонку на юнацькій Олімпіаді.