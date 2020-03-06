Українці провалили спринт на сьомому етапі Кубка світу

Найкраще серед українців виступив Семенов

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 березня, у рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 в чеському місті Нове Место відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну у цих змаганнях представляли 4 біатлоністи. Дмитро Підручний і Артем Прима на вогневих рубежах промахнулися по три рази і посіли відповідно 35-е та 49-е місця. Сергій Семенов двічі не влучив у мішень і посів 24-е місце. Антон Дудченко лише одного разу промахнувся, але от швидкістю не радував і посів 48-е місце.

Перемогу у гонці здобув норвежець Йоганнес Бо. Друге та третє місця відповідно посіли француз Кентен Фійон-Має та норвежець Тар’є Бо.

Кубок світу з біатлону

Сьомий етап, Нове Место (Чехія)

Спринт, чоловіки

6 березня

1. Йоганнес Бо (0+0) 24:56,8

2. Кентен Фійон-Має (0+0) +22,8

3. Тар’є Бо (0+0) +1:01,1

...

24. Сергій Семенов (2+0) +2:18,5

35. Дмитро Підручний (1+2) +2:30,6

48. Антон Дудченко (0+1) +2:59,5

49. Артем Прима (0+3) +3:00,8

Раніше, Тищенко потрапив до ТОП-15 мас-старту на Кубку IBU.