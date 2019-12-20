Підгрушна у ТОП-10 в спринті на Кубку світу

Олена Підгрушна змогла потрапити у ТОП-10 за результатами гонки

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 грудня, у французькому Ансі жіночою спринтерською гонкою продовжився третій етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.

У гонці брало участь п’ять представниць України. Найкращою за підсумками спринту виявилась Олена Підгрушна, яка із ідеальною стрільбою посіла 9 сходинку, програвши переможниці спринту 47 секунд.

Кубок Світу. Ансі

Третій етап, 20 грудня

Спринт. Жінки