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Підгрушна у ТОП-10 в спринті на Кубку світу

Сьогодні 16:34 635 0
Олена Підгрушна змогла потрапити у ТОП-10 за результатами гонки
Підгрушна у ТОП-10 в спринті на Кубку світу
#Підгушна, #Біатлон

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 грудня, у французькому Ансі жіночою спринтерською гонкою продовжився третій етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.

У гонці брало участь п’ять представниць України. Найкращою за підсумками спринту виявилась Олена Підгрушна, яка із ідеальною стрільбою посіла 9 сходинку, програвши переможниці спринту 47 секунд.

Кубок Світу. Ансі
Третій етап, 20 грудня
Спринт. Жінки
1. Тіріль Екгофф (1+0)  20:27,0
2. Жюстін Брезаз (0+0)  +6,2
3. Маркета Давідова (0+0) +20,5
...
9. Олена Підгрушна (0+0) +47,1
30. Дар'я Блашко (0+1) +1:35,1
38. Юлія Джима (0+2) +1:45,9
50. Віта Семеренко (0+2) +2:03,0
55. Валя Семеренко (1+2) +2:08,9

Раніше, Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU.

Також, Меркушина виборола срібло.

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