Підгрушна у ТОП-10 в спринті на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 грудня, у французькому Ансі жіночою спринтерською гонкою продовжився третій етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.
У гонці брало участь п’ять представниць України. Найкращою за підсумками спринту виявилась Олена Підгрушна, яка із ідеальною стрільбою посіла 9 сходинку, програвши переможниці спринту 47 секунд.
Кубок Світу. Ансі
Третій етап, 20 грудня
Спринт. Жінки
1. Тіріль Екгофф (1+0) 20:27,0
2. Жюстін Брезаз (0+0) +6,2
3. Маркета Давідова (0+0) +20,5
...
9. Олена Підгрушна (0+0) +47,1
30. Дар'я Блашко (0+1) +1:35,1
38. Юлія Джима (0+2) +1:45,9
50. Віта Семеренко (0+2) +2:03,0
55. Валя Семеренко (1+2) +2:08,9
Раніше, Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU.
Також, Меркушина виборола срібло.