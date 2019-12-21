Підгрушна та Блашко у ТОП-20 гонки переслідування на Кубку світу

Двоє українок потрапили у ТОП-20 за результатами гонки

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 грудня, у французькому Ансі жіночою гонкою переслідування продовжився третій етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.

У гонці брало участь п’ять представниць України. Найкращою з українок виявилась Олена Підгрушна, яка посіла 12 сходинку, програвши переможниці 1 хвилину та 49 секунд.

Вдалу стрільбу продемонструвала Дарія Блашко і Віта Семеренко, українки закрили всі 20 мішеней у гонці, що допомогло їм фінішували 17-ю і 22-ю відповідно.

Переможницею гонки стала норвежка Тіріл Екгофф, яка допустила лише два промахи та показала блискучу швидкість. Другою стала ще одна представниця Норвегії Інгрід Тандреволл, бронзу здобула швейцарка Лена Хеккі.

Кубок Світу. Ансі

Третій етап, 21 грудня

Гонка переслідування. Жінки

1. Тіріль Екгофф (1+0+1+0) 29:41,6

2. Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (1+0+1+0) +38,1

3. Лена Хеккі (0+1+1+0) +46,0

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12. Олена Підгрушна (0+1 +0 +1) +1:49,3

17. Дарія Блашко (0+0+0+0) +2:12,1

22. Віта Семеренко (0+0+0+0) +2:31,9

23. Юлія Джима (0+0+1+0) +2:33,6

38. Валя Семеренко (1+0+0+2) +3:33,1

Раніше, Підгрушна посіла 9 місце у спринті.