Джима виборола срібло у індивідуальній гонці на Кубку світу

Юлія Джима продемонструвала ідеальну стрільбу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 грудня, у шведському Естерсунді відбулася жіноча індивідуальна гонка першого етапу Кубка світу з біатлону.

Перемогу на етапі здобула представниця Франції Жустін Бреза. Українка Юлія Джима програла переможниці 11 секунд, третьою стала ще одна француженка Жулія Сімон.

Кубок світу, 1-й етап

Естерсунд, Швеція

Жінки, індивідуальна гонка

05 грудня

1.Жустін Бреза (2+0+0+0) 42:35,1

2. Юлія Джима (0+0+0+0) +11,1

3. Жулія Сімон (0+0+0+2) +17,7

...

21. Дар'я Блашко (2+0 +0+0) +2:50,9

28. Віта Семеренко (0+1+0 +2) +3:37,4

31. Анастасія Меркушина (0+0+1+2) +3:57,0

57. Валя Семеренко (1+1+2+1) +5:34,4

Нагадаємо, Підручний посів 20 місце у індивідуальній гонці на Кубку світу.