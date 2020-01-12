Підручний фінішував 15-им, Прима - 24-им у мас-старті на Кубку світу

В Обергофі завершився етап Кубка світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 січня, в Обергофі (Німеччина) чоловічий мас-старт завершив програму четвертого етапу Кубка світу з біатлону.

До мас-старту пробилися два українці - Дмитро Підручний і Артем Прима.

На першій стрільбі Підручний двічі промахнувся і це його відкинуло на 25-е місце. Прима пробіг одне штрафне коло і після першої стрільби був на 24-му місці. На другій стрільби обидва українці зробили по одному промаху. Це не дозволило їх після другої стрільби піднятися до ТОП-20. Цей сценарій повторився і на третьому вогневому рубежі.

Чиста стрільба підняла Підручного на 13-е місце після вогневого рубежу. Прима настріляв два промахи і вийшов 24-им. Пробігши останнє коло, Підручний та Прима фінішували відповідно 14-им та 25-им.

Перемогу у гонці здобув француз Мартен Фуркад. Друге та третє місця відповідно посіли німець Арнд Пайффер та француз Сімон Дестьйо.

Кубок світу. Четвертий етап

Обергоф. Мас-старт, чоловіки

12 січня

1. Мартен Фуркад (0+1+0+1) 41:01,4

2. Арнд Пайффер (0+0+2+1) +20,1

3. Сімон Дестьйо (0+1+0+2) +20,3

...

15. Дмитро Підручний (2+1+1+0) +1:18,4

24. Артем Прима (1+1+1+2) +2:28,7

Раніше, збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті.

Нагадаємо, українки провалили індивідуальну гонку на юнацькій Олімпіаді.