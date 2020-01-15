Джима фінішувала у ТОП-30 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 січня, у німецькому Рупольдингу жіночою спринтерською гонкою розпочався п’ятий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.
Перемогу у гонці здобула представниця Норвегії Тіріл Екгофф, яка пройшла дистанцію без промахів. Друге місце посіла шведка Ханна Оберг, третьою стала Доротеа Вірер із Італії.
У гонці брало участь п’ять представниць України. Найкращою за підсумками спринту виявилась Юлія Джима, яка посіла 29 місце. Українка допустила лише один промах та у підсумку відстала від переможниці на 1,41 хвилину.
Кубок Світу. Рупольдинг
П’ятий етап, 15 січня
Спринт. Жінки
Раніше, тренер вказав на готовність Джими.
Також, сестри Семеренко пропустять етап Кубка світу у Поклюці.