Джима фінішувала у ТОП-30 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу

Юлія Джима посіла найвище місце серед українок

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 січня, у німецькому Рупольдингу жіночою спринтерською гонкою розпочався п’ятий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.

Перемогу у гонці здобула представниця Норвегії Тіріл Екгофф, яка пройшла дистанцію без промахів. Друге місце посіла шведка Ханна Оберг, третьою стала Доротеа Вірер із Італії.

У гонці брало участь п’ять представниць України. Найкращою за підсумками спринту виявилась Юлія Джима, яка посіла 29 місце. Українка допустила лише один промах та у підсумку відстала від переможниці на 1,41 хвилину.

Кубок Світу. Рупольдинг

П’ятий етап, 15 січня

Спринт. Жінки

1. Тіріл Екгофф (0+0) 18:55,5

2. Ханна Оберг (0+0) +29,7

3. Доротеа Вірер (0+0) +36,8

...

29. Юлія Джима (0+1) +1:41,3

34. Віта Семеренко (0 + 1) +1:50,5

40. Олена Підгрушна (1+2) +1:58,6

58. Валя Семеренко (3+0) +2:25,2

67. Дар'я Блашко (1+0) +2:39,8

Раніше, тренер вказав на готовність Джими.

Також, сестри Семеренко пропустять етап Кубка світу у Поклюці.