Дмитро Підручний у ТОП-10 за результатами спринту на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 грудня, відбувся спринт другого етапу Кубка світу з біатлону у Гохфільцені.

У цій гонці брали участь 109 біатлоністів, серед яких було 5 українців.

Перемогу у гонці здобув норвежець Йоханнес Бо. Другим став Симон Детьє із Франції, третє місце виборов росіянин Олександр Логінов.

Найкращий із українців Дмитро Підручний посів 9 сходинку, поборотися за подіум йому завдив промах у першій стрільбі.

Кубок Світу. Гохфільцен

Другий етап, 13 грудня

Спринт. Чоловіки

1. Йоханнес Бо (0+1) 25: 07,8

2. Симон Детьє (0+1) +7,8

3. Олександр Логінов (0+0) +14,6

...

9. Дмитро Підручний (1+0) +37,6

27. Антон Дудченко (0+0) +1: 16,1

60. Артем Прима (2+1) +2:10,6

68. Руслан Ткаленко (1+2) +2:15,7

76. Артем Тищенко (0+2) +2:34,6

Раніше, Валентина Семеренко посіла 9-е місце у спринту.