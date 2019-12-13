Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 грудня, відбувся спринт другого етапу Кубка світу з біатлону у Гохфільцені.
У цій гонці брали участь 109 біатлоністів, серед яких було 5 українців.
Перемогу у гонці здобув норвежець Йоханнес Бо. Другим став Симон Детьє із Франції, третє місце виборов росіянин Олександр Логінов.
Найкращий із українців Дмитро Підручний посів 9 сходинку, поборотися за подіум йому завдив промах у першій стрільбі.
Кубок Світу. Гохфільцен
Другий етап, 13 грудня
Спринт. Чоловіки
1. Йоханнес Бо (0+1) 25: 07,8
2. Симон Детьє (0+1) +7,8
3. Олександр Логінов (0+0) +14,6
...
9. Дмитро Підручний (1+0) +37,6
27. Антон Дудченко (0+0) +1: 16,1
60. Артем Прима (2+1) +2:10,6
68. Руслан Ткаленко (1+2) +2:15,7
76. Артем Тищенко (0+2) +2:34,6
Раніше, Валентина Семеренко посіла 9-е місце у спринту.