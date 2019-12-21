 Бо виграв гонку переслідування, Підручний лише 20-й | Біатлон | Champion.com.ua
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Бо виграв гонку переслідування, Підручний лише 20-й

Сьогодні 14:35 473 0
В очки потрапили три українці
Бо виграв гонку переслідування, Підручний лише 20-й
#Підручний, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 грудня, відбулася гонка переслідування третього етапу Кубка світу з біатлону у французькому Ансі.

Перемогу в цій гонці здобув норвежець Йоханнес Бо, другим став француз Кінтен Фійон Має, бронзу завоював Тар'є Бо.

Найкращий із українців Дмитро Підручний посів 20 сходинку, Артем Прима став 27-им, Антон Дудченко прибіг 29-им. Найгірше з наших спортсменів виступив Руслан Ткаленко - він 47-й.

1. Йоханнес Бо (Норвегія) - 31:27.0 (1)

2. Кінтен Фійон Має (Франція) - 22:0 (0)

3. Тар'є Бо (Норвегія) - 1:00.0 (1)

...

20. Дмитро Підручний (Україна) - 2:55.0 (5)

27. Артем Прима (Україна) - 3:07.9 (3)

29. Антон Дудченко (Україна) - 3:15.5 (3)

47. Руслан Ткаленко (Україна) - 4:25.3 (4)

Нагадаємо, Україна посіла 4-е місце в змішаній одиночній естафеті Кубка IBU.

Раніше Меркушина виборола бронзу у спринті на Кубку IBU.

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