Семеренко посіла 9 місце, Підгрушна - 12 у жіночому спринті на Кубку світу

До гонки переслідування потрапили 4 українки

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 грудня, у Гохфільцені жіночим спринтом стартував другий етап Кубка світу з біатлону.

У цій гонці брали участь 105 біатлоністок, серед яких 5 українок.

Валентина Семеренко відмінно відпрацювала на вогневих рубежах. У підсумку вона посіла 9-е місце. Олена Підгрушна припустилася одного промаху і показала 12 результат. Відзначимо, що Олена продемонструвала чудову швидкість на останньому колі гонки - сьомий результат за швидкістю.

Віта Семеренко і Юлія Джима припустилися по три промахи і відповідно посіли 52 і 55 місця. Дар’я Блашко краще стріляла (два промахи), але от швидкість була гіршою - 67 місце.

То ж до гонки переслідування потрапили 4 українки: Валентина і Віта Семеренки, Олена Підгрушна та Юлія Джима.

Перемогу у цій гонці здобула італійка Доротея Вірер. Друге та третє місця відповідно посіли норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд і росіянка Світлана Міронова.

Кубок Світу. Гохфільцен

Другий етап, 13 грудня

Спринт. Жінки

1. Доротея Вірер (1+0) 21:26,5

2. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (0+0) +5,9

3. Світлана Міронова (0+1) +18,3

...

9. Валя Семеренко (0+0) +34,7

12. Олена Підгрушна (0+1) +45,7

52. Віта Семеренко (2+1) +1:51,5

55. Юлія Джима (2+1) +1:55,2

67. Дар'я Блашко (0+2) +2:20,5

Раніше, збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті.

Нагадаємо, Підгрушна перейде в основну збірну на другий етап Кубка світу.