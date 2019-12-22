Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 грудня, відбувся мас-старт на третьому етапі Кубка світу з біатлону у французькому Ансі.
Актуально: Кубок світу. Ансі: розклад етапу
Перемогу в цій гонці здобув норвежець Йоханнес Бо, другим став француз Емільєн Жаклен, бронзу завоював Тар'є Бо.
Українець Дмитро Підручний опинився на 23-й сходинці.
1. Йоханнес Бо (Норвегія) - 41:36.3 (1)
2. Емільєн Жаклен (Франція) - 42:1 (1)
3. Тар'є Бо (Норвегія) - 51.8 (1)
...
23. Дмитро Підручний (Україна) - 4:12.1 (2)
Раніше Бо виграв гонку переслідування.
Також, сьогодні відбудеться жіночий мас-старт.