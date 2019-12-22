 Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23 | Біатлон | Champion.com.ua
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Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23

Сьогодні 14:13 194 0
Другим став Жаклен, трійку замкнув Бо-старший
Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23
#Підручний, #Бо, #Жаклен, #Мас-старт, #Кубок світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 грудня, відбувся мас-старт на третьому етапі Кубка світу з біатлону у французькому Ансі.

  Актуально: Кубок світу. Ансі: розклад етапу

Перемогу в цій гонці здобув норвежець Йоханнес Бо, другим став француз Емільєн Жаклен, бронзу завоював Тар'є Бо.

Українець Дмитро Підручний опинився на 23-й сходинці.

1. Йоханнес Бо (Норвегія) - 41:36.3 (1)

2. Емільєн Жаклен (Франція) - 42:1 (1)

3. Тар'є Бо (Норвегія) - 51.8 (1)

...

23. Дмитро Підручний (Україна) - 4:12.1 (2)

Раніше Бо виграв гонку переслідування.

Також, сьогодні відбудеться жіночий мас-старт.

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