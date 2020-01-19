Фуркад виграв гонку переслідування в Рупольдингу

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Рупольдингу закінчилася чоловіча гонка переслідування в рамках заключного дня п'ятого етапу Кубка світу з біатлону.

Переможцем гонки став француз Мартен Фуркад, що не допустив жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах. Другим фінішував Кантен Фійон Майї, третє місце вирвав Ветлі-Сьястад Крістіансен.

Артем Прима показав найкращий результат серед українців, прийшовши до фінішу 11-м з двома промахами. Антон Дудченко фінішував на 29-му місці з одним промахом, Сергій Семенов завершив гонку на 40-й позиції.

Дмитро Підручний виступив невдало, зробив сім промахів і фінішувати не зміг.

Кубок світу

Рупольдинг. Німеччина

Переслідування. чоловіки

1. Мартен Фуркад (0+0+0+0) 31:26,8

2. Кантен Фійон Майї (0+0+1+0) +17,6

3. Ветлі-Сьястад Крістіансен (0+0+0+1)+46,0

...

11. Артем Прима (0+1+1+0)+1:09,0

29. Антон Дудченко (0+1+0 0)+2:48,6

40. Сергій Семенов (0 + 1 + 1 + 0)+3:24,7

DNF Дмитро Підручний (1+1+3+2)