Фуркад виграв гонку переслідування в Рупольдингу

Джерело - Чемпіон.
У німецькому Рупольдингу закінчилася чоловіча гонка переслідування в рамках заключного дня п'ятого етапу Кубка світу з біатлону.
Переможцем гонки став француз Мартен Фуркад, що не допустив жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах. Другим фінішував Кантен Фійон Майї, третє місце вирвав Ветлі-Сьястад Крістіансен.
Артем Прима показав найкращий результат серед українців, прийшовши до фінішу 11-м з двома промахами. Антон Дудченко фінішував на 29-му місці з одним промахом, Сергій Семенов завершив гонку на 40-й позиції.
Дмитро Підручний виступив невдало, зробив сім промахів і фінішувати не зміг.
Кубок світу
Рупольдинг. Німеччина
Переслідування. чоловіки
1. Мартен Фуркад (0+0+0+0) 31:26,8
2. Кантен Фійон Майї (0+0+1+0) +17,6
3. Ветлі-Сьястад Крістіансен (0+0+0+1)+46,0
...
11. Артем Прима (0+1+1+0)+1:09,0
29. Антон Дудченко (0+1+0 0)+2:48,6
40. Сергій Семенов (0 + 1 + 1 + 0)+3:24,7
DNF Дмитро Підручний (1+1+3+2)