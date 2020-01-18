Збірна України фінішувала у ТОП-10 на естафеті Кубка світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 січня, у німецькому Рупольдингу чоловічою естафетою продовжився п’ятий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.
Перемогу у гонці здобула збірна Франції. Другими стали норвежці, третіми прийшла збірна Австрії.
Збірна України у складі - Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко та Дмитро Підричний, змогла посісти восьме місце.
Кубок Світу. Рупольдинг
П’ятий етап, 17 січня
Естафета 6х4. Чоловіки
1. Франція (0+6) 1:18: 11,2
2 Норвегія (0+10) +1:12,2
3. Австрія (0+4) +1:24,3
4. Росія (0+5) +1:32,3
5. Німеччина (0+12) +2:13,1
6. Білорусь (1+9) +2:39,0
...
8. Україна (0+6) +3:42,6
Нагадаємо, Прима та Підручний у ТОП-10 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу.
Також, збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті на Кубку світу.