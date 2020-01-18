Збірна України фінішувала у ТОП-10 на естафеті Кубка світу

Українці не змогли зачепитися за призове місце

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 січня, у німецькому Рупольдингу чоловічою естафетою продовжився п’ятий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.

Перемогу у гонці здобула збірна Франції. Другими стали норвежці, третіми прийшла збірна Австрії.

Збірна України у складі - Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко та Дмитро Підричний, змогла посісти восьме місце.

Кубок Світу. Рупольдинг

П’ятий етап, 17 січня

Естафета 6х4. Чоловіки

1. Франція (0+6) 1:18: 11,2

2 Норвегія (0+10) +1:12,2

3. Австрія (0+4) +1:24,3

4. Росія (0+5) +1:32,3

5. Німеччина (0+12) +2:13,1

6. Білорусь (1+9) +2:39,0

...

8. Україна (0+6) +3:42,6

Нагадаємо, Прима та Підручний у ТОП-10 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу.

Також, збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті на Кубку світу.