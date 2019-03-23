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Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем

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Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем

2 грудня, в словенській Поклюці стартував біатлонний сезон 2018/19.

Як завжди, багатомільйонна армія українських уболівальників буде вболівати за наших хлопців і дівчат.

Чемпіон уважно слідкує за перепетіями на етапах Кубку світу та Кубку IBU і пропонує вам найактуальніші та найоперативніші новини світового біатлону.

  Також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

На нашому сайті, завжди в режимі онлайн, біатлонні трансляції та тексові онлайн-трансляції найцікавіших гонок сезону.

Слід нагадати, що з першими стартами нового сезону прийшли й перші успіхи українських біатлоністів.

Так, Анастасія Меркушина в тандемі з Артемом Тищенком здобули бронзу в одиночному міксті.

19 грудня українка Юлія Журавок посіла шосте місце на етапі Кубка IBU у австрійському Обертіллаху

Родзинкою ж старту сезону стала феноменальна перемога лідера збірної України Юлії Джими в Індивідуальній гонці на 15 км.

  Актуально: Біатлон онлайн - пряма трансляція Кубку Світу

Слідкуйте за світовим біатлоном в режимі онлайн разом з Чемпіоном.

1-й етап. Поклюка, Словенія

2 грудня 13:00 – Анастасія Меркушина та Артем Тищенко вибороли бронзу в одиночному міксті.
2 грудня 15:30 – У класичній змішаній естафеті українці посіли 9 місце. Тріумфували ж французькі спортсмени.
5 грудня 15:15 – Сергій Семенов посів 6 місце та потрапив у квіткову церемонію в Індивідуальній гонці.
6 грудня 15:15 – Юлія Джима здобула історичну перемогу в індивідуалці та очолила загальний залік КС.
7 грудня 15:15 – Українці не вразили результатами в спринтерській гонці на Кубку світу
8 грудня 15:15 – Джима втратила жовту майку лідера за підсумками спринтерської гонки
9 грудня 12:45 – Драматична розв'язка гонки переслідування: падіння Логінова, тріумф Бо
9 грудня 15:45 – Невдала гонка переслідування для жіночої збірної України, Семеренко навіть не фінішувала.

2-й етап. Гохфільцен, Австрія

13 грудня - Українки провалили спринт у Гохфільцені, Вірер вирвала золото у Мякяряйнен

14 грудня - Бо виграв спринт у Гохфільцені, Прима фінішував 26-м
15 грудня - Мякяряйнен у запеклій боротьбі тріумфувала у персьюті, Підгрушна - не фінішувала
15 грудня - Фуркад блискуче тріумфував у переслідуванні, Підручний у ТОП-30, Прима за межами залікової зони
16 грудня - Італія здобула перемогу в жіночій естафеті, Україна провалює гонку.
16 грудня - Українці провалили естафетну гонку в Гохфільцені.

3-й етап. Нове Мєсто, Чехія

20 грудня - Бо виграв спринт у Нове Мєсто. Підручний 19-й

21 грудня - 4 українки потрапили до ТОП-20 у спринті, перемогла норвежка Ройселанд
22 грудня - Підручний потрапив у квіткову церемонію в гонці переслідування.
22 грудня - Валя Семеренко фінішувала за крок від квіткової церемонії в гонці переслідування.
23 грудня - Українці невдало провели мас-старт в Нове Место.
23 грудня - Українки провалили мас-старт в Нове Место.

4-й етап. Обергоф, Німеччина

10 січня - Віта Семеренко потрапила у квіткову церемонію спринту Обергофа
11 січня - Українці провалили спринт в Обегофі, скандальний росіянин Логінов - перший
12 січня - Меркушина покращила результат в персьюті на 16 позицій, Семеренко програла 20
12 січня - Норвежець Бо виграв гонку переслідування, українці в ТОП-20 не потрапили
13 січня - Жіноча збірна України втретє поспіль стала восьмою в естафеті
13 січня - Чоловіча збірна України не фінішувала на естафеті в Обергофі

5-й етап. Рупольдинг, Німеччина

Спринтерську гонку в чоловіків перенесли з 16 на 17 січня. Причиною послугувала негода в Німеччині.

17 січня - Брати Бо на п'єдесталі, в українців черговий провал
17 січня - Семеренко лише 29-а у спринті. Кузьміна виграла гонку в Рупольдінгу
18 січня - Чоловіча збірна України сьома на естафеті в Рупольдінгу
19 січня - Жіноча збірна України зганьбилася на естафеті в Рупольдінгу
20 січня - Бо тріумфував у мас-старті, Підручний — передостанній
20 січня -  Німкеня Пройсс виграла божевільний мас-старт

6-й етап. Антхольц, Італія

24 січня - Давидова виграла спринт в Ангольці, українки провалили гонку
25 січня - Бо переміг у спринті. Прима та Підручний у другій десятці
26 січня - Вірер перемогла в персьюті, Меркушина показала жахливу стрільбу
26 січня - Бо тріумфував у персьюті, Підручний та Прима провалили гонку
27 січня - Дальмаєр перемогла в мас-старті
27 січня - Фійон-Має тріумфував у мас-старті, Підручний та Прима провалили гонку

7-й етап. Кенмор, Канада

7 лютого - Лесюк дебютував на Кубку світу, Бо тріумфував в індивідуалці
8 лютого - Екгофф тріумфувала в індивідуалці, найсильнішою серед українок стала Бондар
9 лютого - Українці сьомими фінішували у чоловічій естафеті в Кенморі
10 лютого - Німеччина виграла жіночу естафету в Кенморі, українки провалили гонку
10 лютого - скасовано
11 лютого - скасовано

8-й етап. Солт-Лейк-Сіті, США

14 лютого - Джима замкнула ТОП-10 спринтерської гонки в Солт-Лейк-Сіті
15 лютого - Українці вчергове провалилися 
16 лютого - Геррманн тріумфувала в персьюті, українки провально провели гонку
17 лютого - Підручний відіграв 19 позицій і став 14-м, Фійон-Має здобув перемогу
17 лютого - Україна фінішувала шостою на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті
18 лютого - Україна провалилася в змішаній естафеті на Кубку світу

Чемпіонат Європи. Раубичі, Білорусь

20 лютого - Анєв тріумфував у індивідуальній гонці, Семенов - 9-й

20 лютого - Журавок здобула срібло Чемпіонату Європи

21 лютого - Росія виграла одиночний мікст, Україна провалила гонку

21 лютого - Україна фінішувала сьомою у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи

23 лютого - Підручний 18-м фінішував у спринті на чемпіонаті Європи

23 лютого - Меркушина стала 8-ю у спринті на Чемпіонаті Європи 

24 лютого - Тар'єй Бо виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи, Прима - в топ-30 

24 лютого - Меркушина залишилася 8-ю у пасьюті на чемпіонаті Європи, інші українки - в топ-20 

Чемпіонат світу. Естерсунд, Швеція

7 березня -  Україна провально стартувала на чемпіонаті світу
9 березня -  Кузьміна виграла спринт чемпіонату світу
9 березня - Підручний став 4-м у спринті на чемпіонаті світу
10 березня - Геррманн здобула перше золото Чемпіонату світу в персьюті, Меркушина - 15-а
10 березня - Підручний тріумфував у гонці переслідування на Чемпіонаті світу
12 березня - Еберг тріумфувала в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу, Меркушина 10-а
13 березня - Ілієв сенсаційно потрапив на п'єдестал, українці не потрапили до залікової зони 
14 березня - Україна стала п'ятою в одиночному міксті на Чемпіонаті світу
16 березня -  Жіноча збірна України сенсаційно здобула бронзу в естафеті на чемпіонаті світу. 
16 березня -  Чоловіча збірна України провалила естафету на чемпіонаті світу
17 березня -  Вірер тріумфувала в мас-старті чемпіонату світу, Меркушина — 25 
17 березня - Віндіш виграв мас-старт на чемпіонаті світу, Підручний - 10-й

9-й етап. Холменколлен, Норвегія

21 березня - Кузьміна виграла спринт, Семеренко 28-а
22 березня - Бо переміг у спринті та здобув Малий кришталевий глобус, Підручний у третій десятці 
23 березня - Кузьміна зробила золотий дубль, українки провали гонку переслідування 
23 березня - Бо виграв 15-ту гонку в сезоні 
24 березня - мас-старт (жінки)
24 березня - мас-старт (чоловіки)

Джерело - Чемпіон.

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