Геррманн тріумфувала в персьюті, українки провально провели гонку

У Солт-Лейк-Сіті відбулася жіноча гонка переслідування.
Українки провели провальну гонку. Найкращий результат серед наших землячок показала Юлія Джима, яка фінішувала 33-ю, програвши 2хвилини 46,7 секунд. Яна Бондар стала 48-ю програвши три хвилини.
Перемогла у гонці німкеня Деніз Геррманн. Срібло в іншої представниці Німеччини Франциски Гільдебранд. Трійку замкнула Кайса Мякяряйнен.
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Біатлон
Кубок світу
Гонка переслідування, 10 км
Жінки
1. Деніз Геррманн (Німеччина) (0+0+1+1) 28:03,4
2. Франциска Гільдебранд (Німеччина) (0+0+0+1) +4,2
3. Кайса Мякяряйнен (Фінляндія) (2+0+1+0) +16,5
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33. Юлія Джима (Україна) (1+0+1+2) +2:46,7
48. Яна Бондар (Україна) (1+0+2+3) +4:58,9
DNS Надія Бєлкіна
Нагадаємо, фінансування українського біатлону збільшиться.
Джерело - Чемпіон.