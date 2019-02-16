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Геррманн тріумфувала в персьюті, українки провально провели гонку

Сьогодні 19:49 337 0
Геррманн тріумфувала в персьюті, українки провально провели гонку

У Солт-Лейк-Сіті відбулася жіноча гонка переслідування.

Українки провели провальну гонку. Найкращий результат серед наших землячок показала Юлія Джима, яка фінішувала 33-ю, програвши 2хвилини 46,7 секунд. Яна Бондар стала 48-ю програвши три хвилини.

Перемогла у гонці німкеня Деніз Геррманн. Срібло в іншої представниці Німеччини Франциски Гільдебранд. Трійку замкнула Кайса Мякяряйнен.

  Актуально: Кубок світу. Чоловічий персьют у Солт-Лейк-Сіті: пряма онлайн-трансляція

Біатлон

Кубок світу

Гонка переслідування, 10 км

Жінки

1. Деніз Геррманн (Німеччина) (0+0+1+1) 28:03,4

2. Франциска Гільдебранд (Німеччина) (0+0+0+1) +4,2

3. Кайса Мякяряйнен (Фінляндія) (2+0+1+0) +16,5

...

33. Юлія Джима (Україна) (1+0+1+2) +2:46,7

48. Яна Бондар (Україна) (1+0+2+3) +4:58,9

DNS Надія Бєлкіна

Нагадаємо, фінансування українського біатлону збільшиться.

Джерело - Чемпіон.

#Кубок світу, #IBU, #Юлія Джима, #Яна Бондар, #Надія Бєлкіна
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