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Віндіш виграв мас-старт на чемпіонаті світу, Підручний - 10-й

Сьогодні 18:02 379 0
Віндіш виграв мас-старт на чемпіонаті світу, Підручний - 10-й

Український біатлоніст Дмитро Підручний посів 10-е місце у чоловічому мас-старті в Естерсунді.

Україну в гонці представляв лише Дмитро Підручний.

Переможцем гонки став італієць Домінік Віндіш, який зумів чисто пройти останній вогневий рубіж, що і принесло йому золото. На другому місці опинився представник Франції Антонін Гигон, який на фініші зумів випередити австрійця Юліана Еберхарда.

Підручний протягом всієї гонки був близький до трійки кращих, але два промахи на останній стрільбі відкинули українця назад. Дмитро фінішував лише 10-м, поступившись Віндіш 48,2 секунди.

Чемпіонат світу

Естерсунд, Швеція

Мас-старт, 15 км

Чоловіки

1. Домінік Віндіш (Італія, 1 + 1 + 1 + 0) 40: 54,1

2. Антонін Гигон (Франція, 2 + 0 + 0 + 1) +22,8

3. Юліан Еберхард (Австрія, 0 + 0 + 3 + 1) +23,3

4. Олександр Логінов (Росія, 0 + 3 + 2 + 0) +27,4

5. Кантен Фійон Майї (Франція, 1 + 1 + 1 + 1) +33,2

6. Арнд Пайффер (Німеччина, 0 + 0 + 2 + 2) + 39,6

...

10. Дмитро Підручний (Україна, 0 + 0 + 1 + 2) +48,2

 

Джерело - Чемпіон.

#Підручний, #біатлон
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