Анєв тріумфував у індивідуальній гонці, Семенов - 9-й

У Раубичах стартував Чемпіонат Європи з біатлону.

Найкращий показник у Сергія Семенова - він 9-ий з 4 промахами. Лише однієї позиції не вистачило Руслану Ткаленку, щоб потрапити до чільної десятки - він 11.

З 1 штрафною хвилиною 26 фінішував Антон Дудченко. І з п'ятьма штрафними хвилинами 33-м фінішував Артем Прима.

Перемогу ж здобув Красімір Анєв з Болгарії. Другу та третю сходинку посіли норвежці Тар'єй Бо і Ендре Стрьомсхейм.

Актуально: Чемпіонат Європи. Жіноча індивідуальна гонка у Раубичах: онлайн-трансляція

Чемпіонат Європи

Раубичі, Білорусь

Індивідуальна гонка, 20 км

Чоловіки

1. Красімір Анєв (Болгарія) (0+1+0+0) 53:18,1

2. Тар'єй Бо (Норвегія) (0+0+1+2) +3,7

3. Ендре Стрьомсхейм (Норвегія) (0+1+0+1) +11,1

...

9. Сергій Семенов (Україна) (0+2+1+1) +2:37,0

11. Руслан Ткаленко (Україна) (1+2+0+0) +2:43,2

26. Антон Дудченко (Україна) (0+0+0+1) +4:16,8

33. Артем Прима (Україна) (1+2+1+1) +4:34,4

DNS Тарас Лесюк

DNS Дмитро Підручний

Нагадаємо, Дериземля переміг легендарного Бйорндалена в Гонці легенд

Джерело - Чемпіон.