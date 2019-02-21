Росія виграла одиночний мікст, Україна провалила гонку

У Раубичах на Чемпіонаті Європи відбулася одиночна змішана естафета.

Україна відверто провалила гонку. Дмитро Підручний під час першого свого виходу на дистанцію не зумів закрити трьома додатковими патронами три незакриті мішені. Саме це й опустило нашу збірну на таку низьку позицію.

Натомість Росія з одним колом штрафу та дев'ятьма додатковими патронами стала переможцем. Швеція — друга. Трійку призерів замкнула Франція.

Актуально: Чемпіонат Європи. Змішана естафета у Раубичах: онлайн-трансляція

Біатлон

Раубичі, Білорусь

Одиночна змішана естафета,

1. Росія (1+9) 36:30.0

2. Швеція (0+6) +20.6

3. Франція (0+6) +29.0

...

11. Україна (1+10) +1:19.5

Нагадаємо, Юлія Журавок напередодні здобула срібло.

Джерело - Чемпіон.