Українці настріляли чимало штрафних хвилин

У шведському Естерсунді на чемпіонаті світу з біатлону відбулася чоловіча індивідуальна гонка.

Перемогу в ній здобув німець Арнд Пайффер, який пройшов дистанцію чисто. Сенсаційно з однією штрафною хвилиною на п'єдестал потрапив болгарин Владімір Ілієв. Бронзу здобув норвежець Тар'єй Бо.

Щодо українців, то жоден спортсмен не потрапив навіть до залікової зони (ТОП-40 - ред.). Найкращий час у Віталія Труша - 59-й результат з двома штрафними хвилинами. Руслан Ткаленко - 65-й, Сергій Семенов - 69-й, Артем Тищенко - 83-й.

Чемпіонат світу

Естерсунд, Швеція

Індивідуальна гонка, 20 км

Чоловіки

1. Арнд Пайффер (Німеччина) (0+0+0+0) 52:42,4

2. Владімір Ілієв (Болгарія) (0+1+0+0) +1:08,7

3. Тар'єй Бо (Норвегія) (0+1+0+0) +1:09,1

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59. Віталій Труш (Україна) (0+1+1+0) +7:59,6

65. Руслан Ткаленко (Україна) (0+3+0+3) +8:48,4

69. Сергій Семенов (Україна) (2+1+0+3) +9:22,1

83. Артем Тищенко (Україна) (1+2+1+3) +11:26,8

Нагадамо, Джима через проблеми зі спиною не готова боротися за високі місця. Тим часом Підручний виступить у одиночному міксті.

Джерело - Чемпіон.