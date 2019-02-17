Україна фінішувала шостою на етапі Кубка світу в Солт-Лейк Сіті

Джима і Підручний на двох допустили 6 промахів.

В рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону в Солт-Лейк Сіті відбулася змішана одиночна естафета.

Переможцем гонки стала італійська команда, представлена ​​Лукасом Хофером і Доротеєй Вірер. Вони сумарно допустили 6 промахів на восьми вогневих рубежах і фінішували за 35 хвилин і 27,9 секунди.

Другими стали австрійці, за яких бігли Симон Едер і Ліза Тереза ​​Гаузер, що відстали від лідерів на 22,9 секунди. Третьою закінчила гонку французька збірна Антонени Гигонни і Жюлі Симон.

Україна, представлена ​​Юлією Джимою і Дмитром Підручним, показала шостий результат з шістьма промахами на стрільбі. Від лідерів Юлія з Дмитром відстали на хвилину і 17,9 секунди.

Етап в Солт-Лейк Сіті сьогодні закриє змішана естафета, в якій Україну представлять Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Яна Бондар та Надія Бєлкіна. Старт відбудеться о 23:05 за київським часом.

Нагадаємо, Підручний відіграв 19 позицій і став 14-м, Фійон-Має здобув перемогу.

Також, Джима та Підручний виступлять в одиночній змішаній естафеті в Солт-Лейк-Сіті.

Джерело - Чемпіон.