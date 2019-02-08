Українці сьомими фінішували у чоловічій естафеті в Кенморі

Чоловіча збірна України вдруге поспіль посіла сьоме місце в естафеті. Підопічні Юрая Санітри могли опинитися в фінішному протоколі ще вище, якби не штрафне коло, який на третьому етапі заробив Тарас Лесюк. Для 22-річного біатлоніста ця естафета стала дебютною на Кубку світу.

Перемогу здобула збірна Норвегії, друге місце посіли французи, замкнули трійку призерів російські біатлоністи.

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Кубок світу

Кенмор, Канада

Естафетна гонка

Результати гонки:

1. Норвегія (0+7) 1:16:36,6

2. Франція (0+8) +1:10,4

3. Росія (0+9) +1:48,4

4. Німеччина (3+12) +2:48,6

5. Австрія (3+11) +3:22,2

6. Чехія (1+9) +3:23,5

7. Україна (1+9) +3:28,0

8. Італія (3+13) +3:57,1

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Нагадаємо, мас-старт у Кенморі скасували.

Джерело - Чемпіон.