Українці сьомими фінішували у чоловічій естафеті в Кенморі

Чоловіча збірна України вдруге поспіль посіла сьоме місце в естафеті. Підопічні Юрая Санітри могли опинитися в фінішному протоколі ще вище, якби не штрафне коло, який на третьому етапі заробив Тарас Лесюк. Для 22-річного біатлоніста ця естафета стала дебютною на Кубку світу.
Перемогу здобула збірна Норвегії, друге місце посіли французи, замкнули трійку призерів російські біатлоністи.
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Кубок світу
Кенмор, Канада
Естафетна гонка
Результати гонки:
1. Норвегія (0+7) 1:16:36,6
2. Франція (0+8) +1:10,4
3. Росія (0+9) +1:48,4
4. Німеччина (3+12) +2:48,6
5. Австрія (3+11) +3:22,2
6. Чехія (1+9) +3:23,5
7. Україна (1+9) +3:28,0
8. Італія (3+13) +3:57,1
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Нагадаємо, мас-старт у Кенморі скасували.
Джерело - Чемпіон.