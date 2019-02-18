Україна провалилася в змішаній естафеті на Кубку світу

Збірна України вкрай невдало виступила в змішаній естафеті на етапі Кубку світу в Солт-Лейк-Сіті.

Український квартет у складі Артема Тищенка, Тараса Лесюка, Юна Бондарь і Надії Бєлкіної посіли 14 місце.

Зазначимо, що українці, звично для цього сезону, були занадто повільними на лижні та використали 11 додаткових патронів.

Перемогу здобули біатлоністи з Франції. Друга сходинка у німецьких спортсменів. Бронза, незважаючи на 2 штрафних кола, у збірної Норвегії.

Кубок світу. Солт-Лейк-Сіті

Змішана естафета

17 лютого

1. Франція (0+3) 1:03:51,4

2. Німеччина (0+6) +13,5

3. Норвегія (2+11) +1:02,2

4. Швейцарія (1+6) +1:31,2

5. Швеція (0+5) +1:59,7

6. Чехія (0+8) +2:12,9

...

14. Україна (0+11) +4:49,2

Нагадаємо, що в одиночному міксті Україна посіла 6 сходинку.

А напередодні українки вчергове провалили гонку.

Джерело - Чемпіон.