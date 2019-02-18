Україна провалилася в змішаній естафеті на Кубку світу

Збірна України вкрай невдало виступила в змішаній естафеті на етапі Кубку світу в Солт-Лейк-Сіті.
Український квартет у складі Артема Тищенка, Тараса Лесюка, Юна Бондарь і Надії Бєлкіної посіли 14 місце.
Зазначимо, що українці, звично для цього сезону, були занадто повільними на лижні та використали 11 додаткових патронів.
Перемогу здобули біатлоністи з Франції. Друга сходинка у німецьких спортсменів. Бронза, незважаючи на 2 штрафних кола, у збірної Норвегії.
1. Франція (0+3) 1:03:51,4
2. Німеччина (0+6) +13,5
3. Норвегія (2+11) +1:02,2
4. Швейцарія (1+6) +1:31,2
5. Швеція (0+5) +1:59,7
6. Чехія (0+8) +2:12,9
...
14. Україна (0+11) +4:49,2
Нагадаємо, що в одиночному міксті Україна посіла 6 сходинку.
А напередодні українки вчергове провалили гонку.
Джерело - Чемпіон.