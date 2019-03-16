Збірна України, у складі Артема Прими, Сергія Семенова, Артема Тищенка та Руслана Ткаленка провалили естафету на чемпіонаті світу в Естерсунді.
Чемпіонами стали норвежці, другі німці. Бронзу здобула збірна Росії.
Актуально: Жіноча збірна Україна - бронзовий призер чемпіонату світу в естафеті
Українська команда показала непогану стрільбу, лише 7 промахів без штрафних кіл, однак відставання від лідера становить більше трьох хвилин.
Чемпіонат світу
Естерсунд, Швеція
Чоловіки
Естафета
1. Норвегія (0+6) +1:12:03,7
2. Німеччина (0+8) +38,1
3. Росія (0+7) +1:04,1
4. Чехія (0+6) +1:20,7
5. Словенія (0+5) +1:22,4
6. Франція (3+11) +1:37,2
7. Швеція (0+11) +1:37,4
8. Австрія (1+8) +2:00,1
...
12. Україна (0+7) +3:08,7
Нагадаємо, Бондар зупинилася за крок до медалі Кубку IBU.
Також, Семеренко ледь не втратила бронзу на чемпіонаті світу.
Джерело - Чемпіон.