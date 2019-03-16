Українці показали жахливу швидкість

Збірна України, у складі Артема Прими, Сергія Семенова, Артема Тищенка та Руслана Ткаленка провалили естафету на чемпіонаті світу в Естерсунді.

Чемпіонами стали норвежці, другі німці. Бронзу здобула збірна Росії.

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Українська команда показала непогану стрільбу, лише 7 промахів без штрафних кіл, однак відставання від лідера становить більше трьох хвилин.

Чемпіонат світу

Естерсунд, Швеція

Чоловіки

Естафета

1. Норвегія (0+6) +1:12:03,7

2. Німеччина (0+8) +38,1

3. Росія (0+7) +1:04,1

4. Чехія (0+6) +1:20,7

5. Словенія (0+5) +1:22,4

6. Франція (3+11) +1:37,2

7. Швеція (0+11) +1:37,4

8. Австрія (1+8) +2:00,1

...

12. Україна (0+7) +3:08,7

Нагадаємо, Бондар зупинилася за крок до медалі Кубку IBU.

Також, Семеренко ледь не втратила бронзу на чемпіонаті світу.

Джерело - Чемпіон.