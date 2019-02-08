Екгофф тріумфувала в індивідуалці, найсильнішою серед українок стала Бондар

Сьогодні в Кенморі пройшла жіноча індивідуальна гонка.
Перемогла Тіріль Екгофф з Норвегії, 10 секунд їй програла чешка Маркета Давидова, бронза у італійки Лізи Віттоцці.
Україну представили п'ятеро біатлоністок, в очкову зону заїхали тільки дві.
Найсильнішою з українок стала Яна Бондар. Для неї це третій найкращий результат у кар'єрі.
Спочатку старт був запланований на 23.10, але був перенесений через сильний мороз.
Також була скорочена дистанція. Жінки пробігли 12,5 км замість 15. Скорочено і час штрафу за промахи на стрільбі: 45 секунд, а не 60.
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Кубок світу
Кенмор, Канада
Індивідуальна гонка, 12,5 км
Жінки
1. Тіріль Екхофф (0+1+0+0) 36:32,9
2. Маркета Давидова (0+0+0+0) +9,8
3. Ліза Віттоцці (0+0+0+0) +20,9
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27. Яна Бондар (2+0+0+0) +3:14,9
36. Олена Підгрушна (0+1+0+0) +3:47,6
41. Надія Бєлкіна (0+0+1+0) +4:04,2
42. Юлія Джима (1+1+0+1) +4:11,5
45. Юлія Журавок (1+0+1+0) +4:24,4
Нагадаємо, що Лесюк став першим дебютантом в чоловічої збірної на Кубку світу з 2015 року.
Джерело - Чемпіон.