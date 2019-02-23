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Підручний 18-м фінішував у спринті на чемпіонаті Європи

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Підручний 18-м фінішував у спринті на чемпіонаті Європи

Сьогодні, 23-го лютого в білоруських Раубичах чоловічою спринтерською гонкою продовжився чемпіонат Європи-2019 з біатлону.

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Ніхто з шести українців не зміг закрити всі 10 мішеней. Сергій Семенов допустив один промах, Дмитро Підручний, Артем Прима та Руслан Ткаленко промахувалися двічі, а Тарасу Лесюку довелося пробігти три кола штрафу.

 Що стосується підсумкових місць, то Підручний став 18-м, Прима 26-м, у Ткаленка 33-тя позиція, а Семенов показав 41-ий час на фініші. Тищенко зупинився буквально за крок від гонки переслідування, програвши 60-му місцю 0,4 секунди, а Лесюк пробитися в персьют багато в чому завадили проблеми з гвинтівкою, які виникли на стрільбі лежачи.

Чемпіоном Європи в спринті став норвежець Тар'єй Бо, срібну медаль для Швеції завоював Єспер Нелін, бронзова нагорода в активі росіянина Дмитра Малишка

Чемпіонат Європи

Раубичі, Білорусь

Спринт, чоловіки

1. Тар'єй Бо (1+0) 21:40,1

2. Єспер Нелін (0+0) +10,6

3. Дмитро Малишко (0+0) +35,2

...

18. Дмитро Підручний (0+2) +1:04,2

26. Артем Прима (1+1) +1:19,4

33. Руслан Ткаленко (1+1) +1:30,1

41. Сергій Семенов (0+1) +1:37,8

61. Артем Тищенко (0+2) +2:07,7

90. Тарас Лесюк (2+1) +3:23,5

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Джерело - Чемпіон.

#Раубичі, #Підручний, #Прима, #ЧЄ, #Україна
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