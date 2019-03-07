Україна провально стартувала на Чемпіонаті світу

Команда могла опинитися в другій десятці

Збірна України з біатлону не змогла поборотися за медалі на Чемпіонаті світу з біатлону в шведському Естерсунді.

Участь у гонці в складі української команди взяли Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Наша збірна фінішувала сьомою, програвши майже 2,5 хвилини переможцю. Команда могла опинитися взагалі у другій десятці, втім Дмитро Підручний відіграв одразу сім сходинок.

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Біатлон

Чемпіонат світу

Естерсунд, Швеція

Змішана естафета

1. Норвегія (0+7) 1:17:41,4

2. Німеччина (0+9) +13,1

3. Італія (0+14) +1:09,6

...

7. Україна (0+10) +2:27,2

Нагадаємо, Прокунін розповів про стан жіночої команди.

Тим часом росіянку не допустили до чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.