Україна провально стартувала на Чемпіонаті світу

Збірна України з біатлону не змогла поборотися за медалі на Чемпіонаті світу з біатлону в шведському Естерсунді.
Участь у гонці в складі української команди взяли Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима та Дмитро Підручний.
Наша збірна фінішувала сьомою, програвши майже 2,5 хвилини переможцю. Команда могла опинитися взагалі у другій десятці, втім Дмитро Підручний відіграв одразу сім сходинок.
Актуально: Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Біатлон
Чемпіонат світу
Естерсунд, Швеція
Змішана естафета
1. Норвегія (0+7) 1:17:41,4
2. Німеччина (0+9) +13,1
3. Італія (0+14) +1:09,6
...
7. Україна (0+10) +2:27,2
Нагадаємо, Прокунін розповів про стан жіночої команди.
Тим часом росіянку не допустили до чемпіонату світу.
Джерело - Чемпіон.