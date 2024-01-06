Джерело - Чемпіон.

6 січня 1939 року народився видатний український футболіст і легендарний тренер київського Динамо Валерій Лобановський.

Валерій Васильович Лобановський народився в Києві, де і почав кар'єру футболіста. З 1957-го по 1964-й виступав у складі київського Динамо, разом з яким виграв Кубок СРСР і золоті медалі чемпіонату. Вважався одним з найкращих крайніх форвардів першої половини 60-х років.

У 1973-му став тренером Динамо, яке очолював з перервами 21 рік. Під його керівництвом "біло-сині" двічі вигравали Кубок Кубків, Суперкубок Європи, тричі доходили до півфіналу Ліги Чемпіонів, вісім разів ставали чемпіонами СРСР і п'ять разів чемпіоном України.

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