Українцю не вистачило 0,3 секунди до бронзи

Сьогодні, 9 березня, на чемпіонаті світу з біатлону у шведському Естерсунді пройшов чоловічий спринт.

Україну представляли Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко та Віталій Труш.

Чемпіоном світу став норвежець Йоханнес Бо, другим фінішував росіянин Олександр Логінов, бронзовим призером став француз Кантен Фільон-Майї.

Підручний чисто відстрілявся на обох рубежах і фінішував 4-м. Відставання від бронзи склало 0,3 секунди.

Ткаленко фінішував 41-м з одним промахом, Тищенко - 81-м з двома промахами на стійці, а Труш - 94-м з трьома промахами.

У гонці переслідування зможуть взяти участь Підручний та Ткаленко.

Біатлон

Чемпіонат світу

Естерсунд, Швеція

Спринт, чоловіки

9 березня

Результати гонки:

1. Йоханнес Бо (Норвегія) - 24.37,6 (1)

2. Олександр Логінов (Росія) - 13,7 (0)

3. Кантен Фільон-Майї (Франція) - 16,5 (0)

4. Дмитро Підручний (Україна) - 16,8 (0) ...

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42. Руслан Ткаленко (Україна) - 2.02,4 (1) ...

81. Артем Тищенко (Україна) - 3.21,3 (2) ...

94. Віталій Труш (Україна) - 4.15,5 (3) ...

Нагадаємо, що Підручний ставтував першим у забігу, а Бех та Кривонос увійшли у топ-20 на чемпіонаті Європи.

Джерело - Чемпіон.