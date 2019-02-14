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Джима замкнула ТОП-10 спринтерської гонки в Солт-Лейк-Сіті

Сьогодні 21:28 322 0
Джима замкнула ТОП-10 спринтерської гонки в Солт-Лейк-Сіті

В американському Солт-Лейк-Сіті стартував восьмий етап Кубка світу з біатлону. Розпочався він жіночою спринтерською гонкою.

Один з лідерів української команди Юлія Джима перервала серію невдач і потрапила до десятки найкращих. Вона посіла 10 сходинку без штрафних кіл з відставанням в 55.2 секунди. На 18 сходинці фінішувала Яна Бондар. На 54-ій сходинці фінішувала Надія Бєлкіна.

Єдиною українкою, яка не кваліфікувалася в гонку переслідування, стала Марія Кручова - 73 місце.

Перемогу здобула норвежка Марта Ольсбу-Рейселанн. Срібло у Кайси Мякяряйнен. трійку лідерів замкнула Франциска Гільдебранд.

Біатлон

Солт-Лейк-Сіті, США

Спринт, 7,5 км

Жінки

1. Марта Ольсбу-Рейселанн (Норвегія) (0+0) 19:47.6

2. Кайса Мякяряйнен (Фінляндія) (0+1) +11,5

3. Франциска Гільдебранд (Німеччина) (0+0) +21,4

...

10. Юлія Джима (Україна) (0+0) +55,2

18. Яна Бондар (Україна) (0+1) +1:31,3

54. Надія Бєлкіна (Україна) (1+1) +2:48,6

73. Марія Кручова (Україна) (1+1) +3:57,3

Нагадаємо, усі найсильніші українці поїдуть на чемпіонат Європи. Тим часом Джима та Підгрушна не поїдуть на чемпіонат Європи.

Джерело - Чемпіон.

#Юлія Джима, #Марія Кручова, #Надія Бєлкіна, #Яна Бондар, #IBU, #Кубок світу, #спринт, #Кайса Мякяряйнен, #Франциска Гільдебранд
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