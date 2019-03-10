Українець створив чудо в Естерсунді

У шведському Естерсунді, де триває Чемпіонат світу, відбулася гонка переслідування в чоловіків.

Українець Дмитро Підручний завоював золото відігравши три позиції.

Незважаючи на два промахи на першому вогневому рубежі, Дмитро продемонстрував стабільну стрільбу та хороший хід надалі.

Підручний став першим українцем, який виграв золото чемпіонату світу. Другим став Йоганнес Бе, третій Фійон-Має

Чемпіонат світу

Естерсунд, Швеція

Гонка переслідування

Чоловіки

1. Дмитро Підручний (2+0+0+0) 31:54,1

2. Йоганнес Бе (0+1+1+3) +8,3

3. Кентен Фійон-Має (2+0+0+1) +17,7

...

38. Руслан Ткаленко (0+2+0+0) +3:01,8

Нагадаємо, Геррманн здобула перше золото Чемпіонату світу в персьюті, Меркушина - 15-а.

Також, Цимбал потрапив у ТОП-6 юніорського Чемпіонату Європи.

Джерело - Чемпіон.