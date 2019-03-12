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Еберг тріумфувала в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу, Меркушина 10-а

Сьогодні 18:08 357 0
Українки продемонстрували жахливу швидкість
Еберг тріумфувала в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу, Меркушина 10-а

У шведському Естерсунді, де триває Чемпіонат світу, відбулася індивідуальна гонка в жінок.

Анастасія Меркушина посіла найвище місце серед українок, здобувши 10-е місце з одним промахом.

Юлія Джима без хиб стала 12-ю. Трохи далі Юлія Журавок, яка також провела чисту стрільбу. Валентина Семеренко з трьома хибами посіла 36-е місце. 

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Перемогу здобула шведка Ганна Еберг. Друге місце в італійки Лізи Віттоцці. Бронзу заробила француженка Жюстін Бреза.

Чемпіонат світу

Естерсунд, Швеція

Індивідуальна гонка

Жінки

1. Ганна Еберг  (0+0+0+0)  43:10,4

2. Ліза Віттоцці  (0+0+0+0)  +23,6

3. Жюстін Бреза  (0+0+1+0)  +32,5

...

10. Анастасія Меркушина  (0+0+0+1)  +2:04,6

12. Юлія Джима  (0+0+0+0)  +2:28,6

14. Юлія Журавок  (0+0+0+0)  +2:33,5

36. Валентина Семеренко  (0+0+1+2)  +4:22,2

Нагадаємо, Меркушина пробіжить сингл-мікст на чемпіонаті світу.

 

Джерело - Чемпіон.

#біатлон, #Семеренко, #Меркушина, #Джима, #чемпіонат світу
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