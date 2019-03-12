Українки продемонстрували жахливу швидкість

У шведському Естерсунді, де триває Чемпіонат світу, відбулася індивідуальна гонка в жінок.

Анастасія Меркушина посіла найвище місце серед українок, здобувши 10-е місце з одним промахом.

Юлія Джима без хиб стала 12-ю. Трохи далі Юлія Журавок, яка також провела чисту стрільбу. Валентина Семеренко з трьома хибами посіла 36-е місце.

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Перемогу здобула шведка Ганна Еберг. Друге місце в італійки Лізи Віттоцці. Бронзу заробила француженка Жюстін Бреза.

Чемпіонат світу

Естерсунд, Швеція

Індивідуальна гонка

Жінки

1. Ганна Еберг (0+0+0+0) 43:10,4

2. Ліза Віттоцці (0+0+0+0) +23,6

3. Жюстін Бреза (0+0+1+0) +32,5

...

10. Анастасія Меркушина (0+0+0+1) +2:04,6

12. Юлія Джима (0+0+0+0) +2:28,6

14. Юлія Журавок (0+0+0+0) +2:33,5

36. Валентина Семеренко (0+0+1+2) +4:22,2

Нагадаємо, Меркушина пробіжить сингл-мікст на чемпіонаті світу.

Джерело - Чемпіон.