У шведському Естерсунді, де триває Чемпіонат світу, відбулася індивідуальна гонка в жінок.
Анастасія Меркушина посіла найвище місце серед українок, здобувши 10-е місце з одним промахом.
Юлія Джима без хиб стала 12-ю. Трохи далі Юлія Журавок, яка також провела чисту стрільбу. Валентина Семеренко з трьома хибами посіла 36-е місце.
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Перемогу здобула шведка Ганна Еберг. Друге місце в італійки Лізи Віттоцці. Бронзу заробила француженка Жюстін Бреза.
Чемпіонат світу
Естерсунд, Швеція
Індивідуальна гонка
Жінки
1. Ганна Еберг (0+0+0+0) 43:10,4
2. Ліза Віттоцці (0+0+0+0) +23,6
3. Жюстін Бреза (0+0+1+0) +32,5
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10. Анастасія Меркушина (0+0+0+1) +2:04,6
12. Юлія Джима (0+0+0+0) +2:28,6
14. Юлія Журавок (0+0+0+0) +2:33,5
36. Валентина Семеренко (0+0+1+2) +4:22,2
Нагадаємо, Меркушина пробіжить сингл-мікст на чемпіонаті світу.
Джерело - Чемпіон.