Тар'єй Бо виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи, Прима - в топ-30

Норвезький біатлоніст Тар'єй Бо слідом за перемогою у вчорашньому спринті зумів прибігти першим до фінішу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи в білоруських Раубічах.
Біатлон
Чемпіонат Європи
Раубичі, Білорусь
Гонка переслідування, 12,5 км
Чоловіча естафета
1. Тар'єй Бо (Норвегія) 31: 10.3
2. Матвій Єлісєєв (Росія) +28.5
3. Гавард Богетвейт (Норвегія) +54.2
...
27. Артем Прима (Україна) +2: 41.6
37. Сергій Семенов (Україна) +3.20.4
Нагадаємо, Меркушина стала 8-ю у спринті на Чемпіонаті Європи.
Також, Підручний 18-м фінішував у спринті на чемпіонаті Європи.
Джерело - Чемпіон.