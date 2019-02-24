Тар'єй Бо виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи, Прима - в топ-30

Норвезький біатлоніст Тар'єй Бо слідом за перемогою у вчорашньому спринті зумів прибігти першим до фінішу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи в білоруських Раубічах.

Біатлон

Чемпіонат Європи

Раубичі, Білорусь

Гонка переслідування, 12,5 км

Чоловіча естафета

1. Тар'єй Бо (Норвегія) 31: 10.3

2. Матвій Єлісєєв (Росія) +28.5

3. Гавард Богетвейт (Норвегія) +54.2

...

27. Артем Прима (Україна) +2: 41.6

37. Сергій Семенов (Україна) +3.20.4

Нагадаємо, Меркушина стала 8-ю у спринті на Чемпіонаті Європи.

Також, Підручний 18-м фінішував у спринті на чемпіонаті Європи.

Джерело - Чемпіон.