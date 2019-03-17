Вірер тріумфувала в мас-старті чемпіонату світу, Меркушина — 25

Українка не впоралася з вітром і провалила стрільбу

На чемпіонаті світу в Естерсунді відбулася остання жіноча гонка — мас-старт.

Україну представляла лише одна спортсменка — Анастасія Меркушина. Анастасія зробила шість промахів і фінішувала 25-ю.

Перемогу ж святкувал італійка Доротея Вірер, яка ледь не провалила останню стрільбу. Срібло у росіянки Єкатєріни Юрлової-Перхт. Трійку призерів замкнула німкеня Деніз Геррманн.

Актуально: Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція чоловічого мас-старту в Естерсунді

Чемпіонат світу

Естерсунд, Швеція

Мас-старт, 12,5 км

Жінки

1. Доротея Вірер (Італія) (0+0+0+2) 37:26,4

2. Єкатерина Юрлова-Перхт (Росія) (0+0+1+1) +4,9

3. Деніз Геррманн (Німеччина) (0+1+2+1) +15,4

...

25. Анастасія Меркушина (Україна) (2+0+3+1) +2:52,9

Нагадаємо, напередодні українки здобули бронзу чемпіонату світу в естафеті.

З'явилися фото нагородження українок.

Джерело - Чемпіон.