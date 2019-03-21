Кузьміна виграла спринт, Семеренко 28-а

На завершальному етапі Кубку світу в Гольменколлені відбувся жіночий спринт. Найкраще серед українок виступила Віта Семеренко.
Нашу збірну представляли відразу 7 спортсменок, але лише Віта змогла потрапити в залікову зону. Українка з одним промахом посіла 28-е місце, відстаючи від лідера майже на півтори хвилини.
Перемогу святкувала Анастасія Кузьміна, яка з однією хибою змогла обігнати усіх суперниць. Друге місце виборола Франциска Пройсс. Трійку призерів замкнула Пауліна Фіалкова.
Кубок Світу
Гольменколлен, Норвегія
Спринт
Жінки
1. Анастасія Кузьміна (1+0) 19:56,2
2. Франциска Пройсс (0+0) +21,2
3. Пауліна Фіалкова (0+0) +25,1
...
28. Віта Семеренко (0+0) +1:29,3
48. Яна Бондар (2+0) +1:58,2
55. Валя Семеренко (1+2) +2:07,6
57. Анастасія Меркушина (1+1) +2:10,0
74. Анна Кривонос (0+1) +2:33,6
77. Надія Бєлкіна (2+1) +2:43,2
93. Катерина Бех (1+1) +3:20,9
Нагадаємо, Бех та Кривонос дебютували за збірну України.
Також, Журавок відправилася на збір з командою.
Джерело - Чемпіон.