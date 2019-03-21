Кузьміна виграла спринт, Семеренко 28-а

На завершальному етапі Кубку світу в Гольменколлені відбувся жіночий спринт. Найкраще серед українок виступила Віта Семеренко.

Нашу збірну представляли відразу 7 спортсменок, але лише Віта змогла потрапити в залікову зону. Українка з одним промахом посіла 28-е місце, відстаючи від лідера майже на півтори хвилини.

Перемогу святкувала Анастасія Кузьміна, яка з однією хибою змогла обігнати усіх суперниць. Друге місце виборола Франциска Пройсс. Трійку призерів замкнула Пауліна Фіалкова.

Кубок Світу

Гольменколлен, Норвегія

Спринт

Жінки

1. Анастасія Кузьміна (1+0) 19:56,2

2. Франциска Пройсс (0+0) +21,2

3. Пауліна Фіалкова (0+0) +25,1

...

28. Віта Семеренко (0+0) +1:29,3

48. Яна Бондар (2+0) +1:58,2

55. Валя Семеренко (1+2) +2:07,6

57. Анастасія Меркушина (1+1) +2:10,0

74. Анна Кривонос (0+1) +2:33,6

77. Надія Бєлкіна (2+1) +2:43,2

93. Катерина Бех (1+1) +3:20,9

Нагадаємо, Бех та Кривонос дебютували за збірну України.

Також, Журавок відправилася на збір з командою.

Джерело - Чемпіон.