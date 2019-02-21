Україна фінішувала сьомою у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи

На Чемпіонаті Європи з біатлону в Раубичах 21 лютого відбулася класична змішана естафета.
Українська команда долала дистанцію в наступній послідовності: Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Сергій Семенов, Артем Прима.
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Після жіночих етапів Україна йшла другою і поступалася тільки збірній Білорусі. Та у чоловіків не все виходило - лише сьоме місце у підсумку.
Перемогу здобула збірна Швеції, друга - Німеччина, господарі турніру фінішували третіми.
Біатлон
Раубичі, Білорусь
Класична змішана естафета
1. Швеція (0+8) 1:05:16,0
2.Німеччина (0+6) +17,7
3. Білорусь (0+6) +29,8
4. Росія (0+6) +47,3
5. Норвегія (0+5) +1:19,8
6. Болгарія (0+6) +1:30,0
7. Україна (1+7) +1:43,9
8. Італія (0+5) +2:10,8
Нагадаємо, Україна провалила одиночний мікст на чемпіонаті Європи.
Джерело - Чемпіон.