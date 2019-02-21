Україна фінішувала сьомою у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи

На Чемпіонаті Європи з біатлону в Раубичах 21 лютого відбулася класична змішана естафета.

Українська команда долала дистанцію в наступній послідовності: Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Сергій Семенов, Артем Прима.

Актуально: Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем

Після жіночих етапів Україна йшла другою і поступалася тільки збірній Білорусі. Та у чоловіків не все виходило - лише сьоме місце у підсумку.

Перемогу здобула збірна Швеції, друга - Німеччина, господарі турніру фінішували третіми.

Біатлон

Раубичі, Білорусь

Класична змішана естафета

1. Швеція (0+8) 1:05:16,0

2.Німеччина (0+6) +17,7

3. Білорусь (0+6) +29,8

4. Росія (0+6) +47,3

5. Норвегія (0+5) +1:19,8

6. Болгарія (0+6) +1:30,0

7. Україна (1+7) +1:43,9

8. Італія (0+5) +2:10,8

Нагадаємо, Україна провалила одиночний мікст на чемпіонаті Європи.

Джерело - Чемпіон.