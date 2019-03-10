Українка змогла покращити результат

У шведському Естерсунді, де триває Чемпіонат світу, відбулася гонка переслідування в жінок.

Українка Анастасія Меркушина змогла відіграти 13 позицій та потрапити у ТОП-20. Натомість Валентина Семеренко провалила гонку. Вона погіршила своє досягнення на дев'ять сходинок і посіла 38 позицію.

Вперше на світовій першості здобула золото німкеня Деніз Геррманн. Срібло у норвежки Тіріль Екгофф. Бронзу здобула ще одна німкеня Лаура Дальмаєр.

Актуально: Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція чоловічої гонки переслідування в Естерсунді

Чемпіонат світу

Естерсунд, Швеція

Гонка переслідування, 12,5 км

Жінки

1. Деніз Геррманн (Німеччина) (0+0+2+0) 31:45,9

2. Тіріль Екгофф (Норвегія) (0+0+2+0) +31,4

3. Лаура Дальмаєр (Німеччина) (0+0+1+0) +31,6

...

15. Анастасія Меркушина (Україна) (0+2+2+0) +2:51,7

38. Валя Семеренко (Україна) (3+1+1+1) +4:56,8

DNS Юлія Джима (Україна)

Нагадаємо, Цимбал потрапив у ТОП-6 на юніорському Чемпіонаті Європи.

Джерело - Чемпіон.