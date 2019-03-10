У шведському Естерсунді, де триває Чемпіонат світу, відбулася гонка переслідування в жінок.
Українка Анастасія Меркушина змогла відіграти 13 позицій та потрапити у ТОП-20. Натомість Валентина Семеренко провалила гонку. Вона погіршила своє досягнення на дев'ять сходинок і посіла 38 позицію.
Вперше на світовій першості здобула золото німкеня Деніз Геррманн. Срібло у норвежки Тіріль Екгофф. Бронзу здобула ще одна німкеня Лаура Дальмаєр.
Актуально: Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція чоловічої гонки переслідування в Естерсунді
Чемпіонат світу
Естерсунд, Швеція
Гонка переслідування, 12,5 км
Жінки
1. Деніз Геррманн (Німеччина) (0+0+2+0) 31:45,9
2. Тіріль Екгофф (Норвегія) (0+0+2+0) +31,4
3. Лаура Дальмаєр (Німеччина) (0+0+1+0) +31,6
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15. Анастасія Меркушина (Україна) (0+2+2+0) +2:51,7
38. Валя Семеренко (Україна) (3+1+1+1) +4:56,8
DNS Юлія Джима (Україна)
Нагадаємо, Цимбал потрапив у ТОП-6 на юніорському Чемпіонаті Європи.
Джерело - Чемпіон.