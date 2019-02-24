Меркушина залишилася 8-ю у пасьюті на чемпіонаті Європи, інші українки - в топ-20

З медаллю Здуч, втім, не залишилася. Німкеня Надін Хорхлер відіграла більше 20 секунд на останньому колі і на фініші випередила Дуню. У Хорхлер бронза, а Здуч залишилася четвертою. Меркушина на останньому колі втратила ще одне місце, фінішувавши восьмий. Срібло дісталося господині турніру, Ірині Кривко.

Інші українки фінішували в топ-20. Кращу швидкість в пасьют показала Валентина Семеренко, яка з трьома промахами піднялася з 31-го на 12-е місце. Надія Бєлкіна піднялася тільки на 5 місць (з 24-го на 19-е), через повільну стрільби. А у Віти Семеренко 16-е місце.

Чемпіонат Європи

Раубичі, Білорусь

Гонка переслідування, 12,5 км

Жіноча естафета

1. Катерина Юрлова-Перхта (Росія, 0 + 0 + 0 + 1) 27: 43.4

2. Ірина Кривко (Білорусь, 0 + 1 + 0 + 0) +37.5

3. Надін Хорхлер (Німеччина, 0 + 0 + 1 + 0) +49.4

4. Дуня Здуч (Австрія, 1 + 0 + 0 + 0) +50.8

5. Каролін КНОТТ (Норвегія, 0 + 0 + 1 + 1) +55.9

6. Євгенія Павлова (Росія, 0 + 0 + 0 + 0) +57.0

...

8. Анастасія Меркушина (1 + 1 + 0 + 1) +1: 16.8

12. Валентина Семеренко (0 + 1 + 2 + 0) +1: 44.4

16. Віта Семеренко (0 + 0 + 1 + 2) +1: 50.0

19. Надія Бєлкіна (0 + 1 + 0 + 1) +2: 12.2

Юлія Журавок - не стартувала

Нагадаємо, Тар'єй Бо виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи, Прима - в топ-30.

Джерело - Чемпіон.