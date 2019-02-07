Лесюк дебютував на Кубку світу, Бо тріумфував в індивідуалці

У канадському Кенморі відбулася індивідуальна гонка.

Через морозну погоду відбулися зміни у часі проведення змагань та дистанції гонки.

Серед українців найкращий результат показав Тарас Лесюк, який дебютував на етапі Кубка світу. Він продемонстрував 32 результат. 34-м фінішував Артем Тищенко. Найгірший результат продемонстрував Сергій Семенов. Він 61-й.

А от Дмитра Підручного тренери вирішили приберегти на естафету. Він не вийшов на старт гонки.

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Перемогу вчергове святкував Йоганнес Бо, який бездоганно пройшов дистанцію. Срібло у Ветле Шостад Крістіансен. Трійку замкнув росіянин Олександр Логінов.

Біатлон

Кенмор, Канада

Індивідуальна гонка, 15 км

1. Йоганнес Бо (Норвегія (0+0+0+0) 35:27,9

2. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) +2:10,2

3. Олександр Логінов (Росія) (1+1+0+0) +2:41,0

...

32. Тарас Лесюк (Україна) (0+0+0+1) +4:46,8

34. Артем Тищенко (Україна) (0+1+0+0) +5:08,0

62. Сергій Семенов (Україна) (0+2+2+1) +7:12,5

Нагадаємо, мас-старти в Кенморы скасували.

Джерело - Чемпіон.