Лесюк дебютував на Кубку світу, Бо тріумфував в індивідуалці

У канадському Кенморі відбулася індивідуальна гонка.
Через морозну погоду відбулися зміни у часі проведення змагань та дистанції гонки.
Серед українців найкращий результат показав Тарас Лесюк, який дебютував на етапі Кубка світу. Він продемонстрував 32 результат. 34-м фінішував Артем Тищенко. Найгірший результат продемонстрував Сергій Семенов. Він 61-й.
А от Дмитра Підручного тренери вирішили приберегти на естафету. Він не вийшов на старт гонки.
Актуально: Кубок світу. Жіноча індивідуальна гонка в Кенморі: пряма онлайн-трансляція
Перемогу вчергове святкував Йоганнес Бо, який бездоганно пройшов дистанцію. Срібло у Ветле Шостад Крістіансен. Трійку замкнув росіянин Олександр Логінов.
Біатлон
Кенмор, Канада
Індивідуальна гонка, 15 км
1. Йоганнес Бо (Норвегія (0+0+0+0) 35:27,9
2. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) +2:10,2
3. Олександр Логінов (Росія) (1+1+0+0) +2:41,0
...
32. Тарас Лесюк (Україна) (0+0+0+1) +4:46,8
34. Артем Тищенко (Україна) (0+1+0+0) +5:08,0
62. Сергій Семенов (Україна) (0+2+2+1) +7:12,5
Нагадаємо, мас-старти в Кенморы скасували.
Джерело - Чемпіон.