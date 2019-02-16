Підручний відіграв 19 позицій і став 14-м, Фійон-Має здобув перемогу

У Солт-Лейк-Сіті відбулася чоловіча гонка переслідування.

До звітної гонки кваліфікувалося два українця, але на старт вийшов лише Дмитро Підручний. Сам Дмитро показав 14 результат і зумів відіграти 19 позицій.

Перемогу ж святкував Кентен Фійон-Має. Зі сріблом норвежець Ветле Шостад Крістіансен. Трійку лідерів замкнув ще один француз Симон Детьє.

Біатлон

Кубок світу

Солт-Лейк-Сіті, США

Гонка переслідування, 12,5 км

Чоловіки

1. Кентен Фійон-Має (Франція) (0+0+0+0) 30:55,8

2. Ветле Шостад Крістіансен (Франція) (0+1+0+0) +25,9

3. Симон Детьє (Франція) (0+1+1+1) +47,3

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14. Дмитро Підручний (Україна) (0+1+2+1) +2:48,8

DNS Артем Тищенко

Нагадаємо, українки провалили персьют. А Фуркад не поїде на Чемпіонат Європи.

Джерело - Чемпіон.