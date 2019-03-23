Бо виграв 15-ту гонку в сезоні

Українці виступили провально

Сьогодні, 23-го березня, у норвезькому Гольменколлені на останньому етапі Кубка світу з біатлону відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну представляли Дмитро Підручний та Артем Прима.

Важливо: Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем

Лідер загального заліку Кубка світу. Йоганнес Бо здобув рекордну 15-ту перемогу в сезоні, вчергове вигравши персьют слідом за спринтом.

Найкращим серед українців фінішував Дмитро Підручний, він - 30-й. Прийма - 49-й

Актуально: Біатлон онлайн — пряма трансляція

1. Йоганнес Тінгнес Бо (0+2+0+1) 32:15,6

2. Тарьей Бо (0+0+0+1) +13,9

3. Арнд Пайффер (0+0+1+0) +18,2

...

30. Дмитро Підручний (1+1+0+2) +2:52,2

49. Артем Прима (1+3+2+1) +5:38,6

Джерело - Чемпіон.