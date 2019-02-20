Журавок здобула срібло Чемпіонату Європи

У Раубичах відбулася жіноча індивідуальна гонка в рамках Чемпіонату Європи.

Україна не залишилася без медалей. Срібло здобула Юлія Журавок із однією штрафною хвилиною. Тривалий час Юлія йшла на першій сходинці. Але програла ходом шведці Ганні Еберг, у якої було три штрафні хвилини. Трійку лідерів замкнула білоруска Ірина Кривко.

Щодо українок, то дев'ятою стала Валентина Семеренко з чотирма штрафними хвилинами. Анастасія Меркушина настріляла п'ять штрафних хвилин і посіла 18 місце. Поза заліковою зоною залишилася Ольга Абрамова із п'ятьма хвилинами. Віта Семеренко стала 51-ю.

Біатлон

Чемпіонат Європи

Раубичі, Білорусь

Індивідуальна гонка, 15 км

Жінки

1. Ганна Еберг (Швеція) (0+1+1+1) 48:13,1

2. Юлія Журавок (Україна) (0+1+0+0) +32,3

3. Ірина Кривко (Білорусь) (0+0+1+1) +41,5

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11. Валя Семеренко (Україна) (1+2+1+0) +3:10,7

18. Анастасія Меркушина (Україна) (0+2+1+2) +4:03,2

47. Ольга Абрамова (Україна) (1+3+0+1) +6:38,4

51. Віта Семеренко (Україна) (1+1+1+4) +7:09,6

DNS Надія Бєлкіна

Нагадаємо, у чоловічій гонці здобув перемогу Красімір Анєв. Тим часом етап юніорського Кубка IBU перенесли.

Джерело - Чемпіон.