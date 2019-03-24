Бо здобув 13-ту перемогу у сезоні, Пудручний потрапив у другу десятку

У норвезькому Гольменколлені відбулася заключна чоловіча гонка Кубка світу у сезоні 2018/19. Біатлоністи долали гонку з масовим стартом.

Гонка відбулася за участю українця Дмитра Підручного.

Перемогу ж святкував норвежець Йоганнес Бо. Другу сходинку посів Арнд Пайффер з Німеччини. Трійку лідерів замкнув ще один німець Бенедікт Доль.

За підсумками гонки Бо здобув Малий кришталевий глобус у дисципліні мас-старт.

Кубок світу

Гольменколлен, Норвегія

Мас-старт, 12,5 км

Чоловіки

1. Йоганнес Бо (Норвегія) (0+0+0+0) 37:25,6

2. Арнд Пайффер (Німеччина) (0+0+0+0) +19,2

3. Бенедікт Доль (Німеччина) (1+0+0+1) +38,0

...

19. Дмитро Підручний (Україна) (0+0+0+1) +2:03,0

Нагадаємо, Еберґ здобула першу нагороду в мас-старті.

Джерело - Чемпіон.