Бо здобув 13-ту перемогу у сезоні, Пудручний потрапив у другу десятку

У норвезькому Гольменколлені відбулася заключна чоловіча гонка Кубка світу у сезоні 2018/19. Біатлоністи долали гонку з масовим стартом.
Гонка відбулася за участю українця Дмитра Підручного.
Перемогу ж святкував норвежець Йоганнес Бо. Другу сходинку посів Арнд Пайффер з Німеччини. Трійку лідерів замкнув ще один німець Бенедікт Доль.
За підсумками гонки Бо здобув Малий кришталевий глобус у дисципліні мас-старт.
Кубок світу
Гольменколлен, Норвегія
Мас-старт, 12,5 км
Чоловіки
1. Йоганнес Бо (Норвегія) (0+0+0+0) 37:25,6
2. Арнд Пайффер (Німеччина) (0+0+0+0) +19,2
3. Бенедікт Доль (Німеччина) (1+0+0+1) +38,0
...
19. Дмитро Підручний (Україна) (0+0+0+1) +2:03,0
Нагадаємо, Еберґ здобула першу нагороду в мас-старті.
Джерело - Чемпіон.