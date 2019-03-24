Еберґ здобула першу нагороду в мас-старті

У норвезькому Гольменколлені відбулася заключна жіноча гонка Кубка світу у сезоні 2018/19. Біатлоністки долали гонку з масовим стартом.
Гонка відбулася без українських спортсменок.
Перемогу ж святкувала шведка Ганна Еберґ. Другу сходинку посіла норвежка Тіріль Екгофф. Трійку лідерів замкнула Клайре Еган.
Актуально: Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічого мас-старту в Гольменколлені
Кубок світу
Гольменколлен, Норвегія
Мас-старт, 12,5 км
Жінки
1. Ганна Еберґ (Швеція) (0+0+1+1) 35:56,2
2. Тіріль Екгофф (Норвегія) (0+0+2+1) +1,3
3. Клайре Еган (США) (0+0+0+1) +10,4
Нагадаємо, Підручний виступить у мас-старті.
Джерело - Чемпіон.