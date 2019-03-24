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Еберґ здобула першу нагороду в мас-старті

Сьогодні 15:27 376 0
Гонка відбулася без українок
Еберґ здобула першу нагороду в мас-старті

У норвезькому Гольменколлені відбулася заключна жіноча гонка Кубка світу у сезоні 2018/19. Біатлоністки долали гонку з масовим стартом.

Гонка відбулася без українських спортсменок.

Перемогу ж святкувала шведка Ганна Еберґ. Другу сходинку посіла норвежка Тіріль Екгофф. Трійку лідерів замкнула Клайре Еган.

  Актуально: Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічого мас-старту в Гольменколлені

Кубок світу

Гольменколлен, Норвегія

Мас-старт, 12,5 км

Жінки

1. Ганна Еберґ (Швеція) (0+0+1+1) 35:56,2

2. Тіріль Екгофф (Норвегія) (0+0+2+1) +1,3

3. Клайре Еган (США) (0+0+0+1) +10,4

Нагадаємо, Підручний виступить у мас-старті.

Джерело - Чемпіон.

#Кубок світу, #IBU, #Еберг, #Екгофф, #Еган
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