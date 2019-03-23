Кузьміна зробила золотий дубль, українки провали гонку переслідування

Сьогодні, 23-го березня, у норвезькому Гольменколлені на останньому етапі Кубка світу з біатлону відбулася жіноча гонка переслідування.

Українська команда була представлена 4 спортсменками.

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Словацька біатлоністка Анастасія Кузьміна закрила всі 20 мішеней і виграла гонку переслідування, тим самім зробивши золотий дубль.

Раніше, Кузьміна виграла Малий кришталевий глобус у спринті

Українські біатлоністки не показали високих результатів.

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1. Анастасія Кузьміна (0+0+0+0) 28:25,9

2. Деніз Херрманн (1+0 0+1) +1:42,8

3. Ганна Еберг (0+0+0+1) +2:01,1

...

30. Віта Семеренко (1+1+1+1) +4:47,1

36. Валя Семеренко (0+3+1+0) +5:08,7

50. Анастасія Меркушина (0+2+1+2) +6:11,5

LAP Яна Бондар (1+1+3)

Джерело - Чемпіон.