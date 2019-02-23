Меркушина стала 8-ю у спринті на Чемпіонаті Європи

У Білорусі відбулася жіноча спринтерська гонка Чемпіонату Європи з біатлону. На ньому українка Анастасія Меркушина стала 8-ю.

Українка заробила одне штрафне коло і на 1 хвилину та 12 секунд відстала від переможниці шведки Мони Брорссон.

Ще чотири українки потрапили у залікову зону. Віта Семеренко зі штрафним колом стала 17-ю.

Надія Бєлкіна також схибила одного разу та стала 24-ю. Валентина Семеренко настріляла два кола штрафу та фінішувала 31-ю. Поруч з нею фінішувала на 32-ій позиції Юлія Журавок. Лише в сьомому десятку фінішувала Яна Бондар, яка настріляла аж 5 штрафних кіл.

Біатлон

Чемпіонат Європи

Раубичі, Білорусь

Спринт, 7,5 км

Жінки

1. Мона Брорссон (Швеція) (0+0) 19:37,4

2. Катерина Юрлова-Перхт (Росія) (0+1) +37,5

3. Ганна Еберг (Швеція) (0+2) +45,6

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8. Анастасія Меркушина (Україна) (1+0) +1:12,4

17. Віта Семеренко (Україна) (0+1) +1:33,4

24. Надія Бєлкіна (Україна) (0+1) +1:50,8

31. Валя Семеренко (Україна) (0+2) +2:00,8

32. Юлія Журавок (Україна) (0+1) +2:04,7

62. Яна Бондар (Україна) (2+3) +3:24,4

Нагадаємо, чоловічу команду підвела стрільба у спринті на Чемпіонаті Європи. Тим часом, 5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото

Джерело - Чемпіон.