Мій профіль
Португалія — Україна: ОНЛАЙН
Сьогодні 20:07 842
Португалія - Україна: анонс і прогноз матчу чемпіонату Європи
Сьогодні 20:00 4357
Бо переміг у спринті та здобув Малий кришталевий глобус, Підручний у третій десятці
Сьогодні 18:41 553
Бельгія перемогла Росію, Нідерланди розгромили Білорусь: огляд матчів відбору до Євро-2020
Сьогодні 12:12 1020
Ястремська програла Барті на турнірі Miami Open
Сьогодні 10:00 439
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі
Сьогодні 09:19 13309
Ястремська не створила сенсації та програла Барті
Сьогодні 08:18 919
Бельгія перемогла Росію, Нідерланди розгромили Білорусь. Результати матчів Євро-2020
Вчора 23:55 3419 3
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 21:45 54533 1
Кузьміна виграла спринт, Семеренко 28-а
Вчора 18:48 1521
Навколо спорту
Блоги
Зозуля гостро відреагував на виклик Мораеса у збірну
Зозуля гостро відреагував на виклик Мораеса у збірну Максим Буйдин
20.03.2019 17:43 2330 2
Мораес побратався з Яремчуком, Бойко оцінив Роналду - відео з роздягальні збірної
Мораес побратався з Яремчуком, Бойко оцінив Роналду - відео з роздягальні збірної Максим Буйдин
20.03.2019 16:22 1222
Вартість Champion.com.ua - 200 тисяч доларів. Інтерв'ю шеф-редактора сайту
Вартість Champion.com.ua - 200 тисяч доларів. Інтерв'ю шеф-редактора сайту Valeriy Ruchka
20.03.2019 16:20 471
Про зарплатню телеведучого, Циганика та Златана - Олександра Лобода
Про зарплатню телеведучого, Циганика та Златана - Олександра Лобода Максим Буйдин
20.03.2019 15:53 812
Мама хлопчика-інваліда, що грав з Шевченком та Зінченком написала звернення
Мама хлопчика-інваліда, що грав з Шевченком та Зінченком написала звернення Максим Буйдин
20.03.2019 15:13 2568
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:20 Футбол Гвардіола відвідає матч Португалія - Україна 247
20:15 Баскетбол Торонто - Оклахома: онлайн-трансляція матчу НБА 125
20:07 Футбол Португалія — Україна: ОНЛАЙН 842
20:03 Футбол Барселона хоче продати свого лідера за 100 млн євро 672
20:00 Футбол Португалія - Україна: анонс і прогноз матчу чемпіонату Європи 4357
19:51 Футбол Ліверпуль може перехопити у Боруссії вінгера Челсі 191
19:38 Футбол Екс-гравець Динамо: Збірній України не треба зациклюватися на Роналду 222
19:37 Блог Про тренування, режим та спортивну гімнастику в Україні - Олег Верняєв 205
19:23 Блог Ломаченко порадував автографом зірку Голлівуда 460
19:05 Футбол Мілан слідкує за новачком Шахтаря 374
18:43 Теніс Цуренко - Дой: онлайн-трансляція матчу в Маямі 645
18:41 Біатлон Бо переміг у спринті та здобув Малий кришталевий глобус, Підручний у третій десятці 553
18:31 Футбол Зінченко пообіцяв відірвати ноги Сілві, якщо той спробує його обіграти 331
18:14 Теніс Світоліна - Яфань: онлайн-трансляція матчу в Маямі 783
18:01 Бокс Повєткін погодився на бій з Усиком 1385
17:46 Теніс Цуренко: Світоліна - моє велике натхнення 370
17:45 Блог Ми починаємо шлях. Шовковський віршем анонсував матч проти Португалії 395 1
17:30 Хокей Кременчук - Дніпро 4:1. Огляд матчу 248
17:26 Футбол ПСЖ може придбати півзахисника Манчестер Юнайтед 386
17:10 Футбол Бейл спростував конфлікт з Роналду 521
17:02 Біатлон Кубок світу. Онлайн-трансляція спринтерської гонки в Гольменколлені 1479
16:47 Хокей Кременчук розгромив Дніпро в п'ятому матчі плей-оф УХЛ 416 1
16:47 Футбол Франков: Україна дасть справжній бій португальцям 520
16:26 Футбол Стало відоме екіпірування збірної України на матч з Португалією 525
16:11 Бокс Ломаченко зберіг лідерство у рейтингу найкращих від ESPN. Усик піднявся на 6-ту позицію 518

Бо переміг у спринті та здобув Малий кришталевий глобус, Підручний у третій десятці

Сьогодні 18:41 553 0
Бо переміг у спринті та здобув Малий кришталевий глобус, Підручний у третій десятці

На завершальному етапі Кубку світу в Гольменколлені відбувся чоловічий спринт. Найкраще серед українців виступив Дмитро Підручний.

Нашу збірну представляли 4 спортсмени.

Перемогу святкував Йоганесс Бо, який з однією хибою зміг обігнати усіх суперників. Друге місце виборов Лукас Гофер. Трійку призерів замкнув Кантен Фійон-Має.

Кубок Світу

Гольменколлен, Норвегія

Спринт

Чоловіки

1.  Йоганесс Бо  (1+0)  24:39,9

2.  Лукас Гофер  (0+0)  +31,7

3.  Кантен Фійон-Має  (0+0)  +35,0

...

29.  Дмитро Підручний (0+1)  +1:35,1

40.  Артем Прима  (0+2)  +1:58,5

86.  Сергій Семенов  (2+1)  +3:43,9

100.  Віталій Труш  (3+2)  +4:36,1

Нагадаємо, Кузьміна виграла Малий кришталевий глобус у спринті, Семеренко лише 30.

Також, цей етап пропустив Фуркад.

Джерело - Чемпіон.

#Бо, #Підручний, #Фуркад
Коментарі ()