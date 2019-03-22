Бо переміг у спринті та здобув Малий кришталевий глобус, Підручний у третій десятці

На завершальному етапі Кубку світу в Гольменколлені відбувся чоловічий спринт. Найкраще серед українців виступив Дмитро Підручний.
Нашу збірну представляли 4 спортсмени.
Перемогу святкував Йоганесс Бо, який з однією хибою зміг обігнати усіх суперників. Друге місце виборов Лукас Гофер. Трійку призерів замкнув Кантен Фійон-Має.
Кубок Світу
Гольменколлен, Норвегія
Спринт
Чоловіки
1. Йоганесс Бо (1+0) 24:39,9
2. Лукас Гофер (0+0) +31,7
3. Кантен Фійон-Має (0+0) +35,0
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29. Дмитро Підручний (0+1) +1:35,1
40. Артем Прима (0+2) +1:58,5
86. Сергій Семенов (2+1) +3:43,9
100. Віталій Труш (3+2) +4:36,1
Нагадаємо, Кузьміна виграла Малий кришталевий глобус у спринті, Семеренко лише 30.
Також, цей етап пропустив Фуркад.
Джерело - Чемпіон.