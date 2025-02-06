Формула-1: календар сезону 2025 року
Сезон 2025 року стане 76-м в історії Формули-1, чемпіонату світу з кільцевих автоперегонів, що проводиться під егідою ФІА. Це буде останній сезон за нинішнім регламентом, який зміниться у 2026 році.
З 26 по 28 лютого команди серії проведуть традиційні передсезонні тести в Сахірі, після чого вони почнуть підготовку до першого етапу кампанії.
Передньо календар "королеви автоспорту" містить у собі 24 етапи, перший з яких пройде в Австралії з 14 по 16 березня. Варто зазначити, що Альберт Парк відкриватиме сезон Ф1 уперше з 2019 року.
Закривати ж сезон 2025 року вже традиційно буде етап в Абу-Дабі, який пройде з 5 по 7 грудня.
На 2025 рік знову заплановано проведення шести спринтерських гонок. Цього сезону вони пройдуть під час етапів у Китаї, Маямі, Бельгії, США, Бразилії та Катарі.
Розклад і результати перегонів Формули-1 сезону-2025
Передсезонні тести в Бахрейні (26-28 лютого)
- Гран-прі Австралії (14-16 березня)
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Гран-прі Китаю (21-23 березня)
Спринт (22 березня)
- Гран-прі Японії (4-6 квітня)
- Гран-прі Бахрейну (11-13 квітня)
- Гран-прі Саудівської Аравії (18-20 квітня)
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Гран-прі Маямі (2-4 травня)
Спринт (3 травня)
- Гран-прі Емілії-Романьї (16-18 травня)
- Гран-прі Монако (23-25 травня)
- Гран-прі Іспанії (30 травня-1 червня)
- Гран-прі Канади (13-15 червня)
- Гран-прі Австрії (27-29 червня)
- Гран-прі Великої Британії (4-6 липня)
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Гран-прі Бельгії (25-27 липня)
Спринт (26 липня)
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Гран-прі Угорщини (1-3 серпня)
ЛІТНЯ ПЕРЕРВА
- Гран-прі Нідерландів (29-31 серпня)
- Гран-прі Італії (5-7 вересня)
- Гран-прі Азербайджану (19-21 вересня)
- Гран-прі Сінгапуру (3-5 жовтня)
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Гран-прі США (17-19 жовтня)
Спринт (18 жовтня)
- Гран-прі Мексики (24-26 жовтня)
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Гран-прі Бразилії (7-9 листопада)
Спринт (8 листопада)
- Гран-прі Лас-Вегаса (20-22 листопада)
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Гран-прі Катару (28-30 листопада)
Спринт (29 листопада)
- Гран-прі Абу-Дабі (5-7 грудня)
Нагадаємо, що раніше Формула-1 оприлюднила час старту всіх гонок сезону 2025 року.