Українська правда
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Формула-1: календар сезону 2025 року

Олексій Погорелов — 6 лютого 2025, 17:48
Getty Images
Гран-прі Австралії 2024 року

Сезон 2025 року стане 76-м в історії Формули-1, чемпіонату світу з кільцевих автоперегонів, що проводиться під егідою ФІА. Це буде останній сезон за нинішнім регламентом, який зміниться у 2026 році.

З 26 по 28 лютого команди серії проведуть традиційні передсезонні тести в Сахірі, після чого вони почнуть підготовку до першого етапу кампанії.

Передньо календар "королеви автоспорту" містить у собі 24 етапи, перший з яких пройде в Австралії з 14 по 16 березня. Варто зазначити, що Альберт Парк відкриватиме сезон Ф1 уперше з 2019 року.

Закривати ж сезон 2025 року вже традиційно буде етап в Абу-Дабі, який пройде з 5 по 7 грудня.

На 2025 рік знову заплановано проведення шести спринтерських гонок. Цього сезону вони пройдуть під час етапів у Китаї, Маямі, Бельгії, США, Бразилії та Катарі.

Розклад і результати перегонів Формули-1 сезону-2025

Передсезонні тести в Бахрейні (26-28 лютого)

  1. Гран-прі Австралії (14-16 березня)
  2. Гран-прі Китаю (21-23 березня)
    Спринт (22 березня)
  3. Гран-прі Японії (4-6 квітня)
  4. Гран-прі Бахрейну (11-13 квітня)
  5. Гран-прі Саудівської Аравії (18-20 квітня)
  6. Гран-прі Маямі (2-4 травня)
    Спринт (3 травня)
  7. Гран-прі Емілії-Романьї (16-18 травня)
  8. Гран-прі Монако (23-25 травня)
  9. Гран-прі Іспанії (30 травня-1 червня)
  10. Гран-прі Канади (13-15 червня)
  11. Гран-прі Австрії (27-29 червня)
  12. Гран-прі Великої Британії (4-6 липня)
  13. Гран-прі Бельгії (25-27 липня)
    Спринт (26 липня)
  14. Гран-прі Угорщини (1-3 серпня)
    ЛІТНЯ ПЕРЕРВА
  15. Гран-прі Нідерландів (29-31 серпня)
  16. Гран-прі Італії (5-7 вересня)
  17. Гран-прі Азербайджану (19-21 вересня)
  18. Гран-прі Сінгапуру (3-5 жовтня)
  19. Гран-прі США (17-19 жовтня)
    Спринт (18 жовтня)
  20. Гран-прі Мексики (24-26 жовтня)
  21. Гран-прі Бразилії (7-9 листопада)
    Спринт (8 листопада)
  22. Гран-прі Лас-Вегаса (20-22 листопада)
  23. Гран-прі Катару (28-30 листопада)
    Спринт (29 листопада)
  24. Гран-прі Абу-Дабі (5-7 грудня)

Нагадаємо, що раніше Формула-1 оприлюднила час старту всіх гонок сезону 2025 року.

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