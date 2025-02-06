Формула-1: календар сезону 2025 року

Сезон 2025 року стане 76-м в історії Формули-1, чемпіонату світу з кільцевих автоперегонів, що проводиться під егідою ФІА. Це буде останній сезон за нинішнім регламентом, який зміниться у 2026 році.

З 26 по 28 лютого команди серії проведуть традиційні передсезонні тести в Сахірі, після чого вони почнуть підготовку до першого етапу кампанії.

Передньо календар "королеви автоспорту" містить у собі 24 етапи, перший з яких пройде в Австралії з 14 по 16 березня. Варто зазначити, що Альберт Парк відкриватиме сезон Ф1 уперше з 2019 року.

Закривати ж сезон 2025 року вже традиційно буде етап в Абу-Дабі, який пройде з 5 по 7 грудня.

На 2025 рік знову заплановано проведення шести спринтерських гонок. Цього сезону вони пройдуть під час етапів у Китаї, Маямі, Бельгії, США, Бразилії та Катарі.

Розклад і результати перегонів Формули-1 сезону-2025

Передсезонні тести в Бахрейні (26-28 лютого)

Гран-прі Австралії (14-16 березня) Гран-прі Китаю (21-23 березня)

Спринт (22 березня) Гран-прі Японії (4-6 квітня) Гран-прі Бахрейну (11-13 квітня) Гран-прі Саудівської Аравії (18-20 квітня) Гран-прі Маямі (2-4 травня)

Спринт (3 травня) Гран-прі Емілії-Романьї (16-18 травня) Гран-прі Монако (23-25 травня) Гран-прі Іспанії (30 травня-1 червня) Гран-прі Канади (13-15 червня) Гран-прі Австрії (27-29 червня) Гран-прі Великої Британії (4-6 липня) Гран-прі Бельгії (25-27 липня)

Спринт (26 липня) Гран-прі Угорщини (1-3 серпня)

ЛІТНЯ ПЕРЕРВА Гран-прі Нідерландів (29-31 серпня) Гран-прі Італії (5-7 вересня) Гран-прі Азербайджану (19-21 вересня) Гран-прі Сінгапуру (3-5 жовтня) Гран-прі США (17-19 жовтня)

Спринт (18 жовтня) Гран-прі Мексики (24-26 жовтня) Гран-прі Бразилії (7-9 листопада)

Спринт (8 листопада) Гран-прі Лас-Вегаса (20-22 листопада) Гран-прі Катару (28-30 листопада)

Спринт (29 листопада) Гран-прі Абу-Дабі (5-7 грудня)

Нагадаємо, що раніше Формула-1 оприлюднила час старту всіх гонок сезону 2025 року.