Норріс виграв шалене Гран-прі Мексики та став лідером чемпіонату

У неділю, 26 жовтня, в Мехіко завершилася 20 гонка Формули-1 – Гран-прі Мексики.

Беззаперечну перемогу в місті надії здобув Ландо Норріс, який фінішував з перевагою в 30 секунд від Шарля Леклера, який фінішував другим. Третім став Макс Ферстаппен, який прорвався з п'ятого місця.

На старті, як і зазвичай у Мексиці, у першому повороті було чимало хаосу, 4 боліди гальмували поруч, що змусило Макса Ферстаппена та Шарля Леклера виїхати за межі траси.

It's a CRAZY first corner on the first lap in Mexico! 😱



Here's how it unfolded... 👇#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/QOJfaKmusg — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Уже на шостому колі боротьба продовжилась і Ферстаппен, який після старту опинився четвертим, атакував Льюїса Гамільтона. Британець був змушений зрізати поворот, що потім призвело до його 10-секундного штрафу.

Lewis 🆚 Max 😮‍💨



There's minor contact between the pair of them at Turn 1! 💥#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/FtUjRlj6Fd — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Цією боротьбою зумів скористати Олівер Берман! Дебютант чемпіонату зумів прорватися на четверту сходинку, яку він у підсумку втримав до фінішу.

Ollie Bearman SENDS a lunge on Max Verstappen... and gets through! 😮‍💨



The Haas driver is currently P4 on the road 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/MbX4ABNQpm — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Макс Ферстаппен, який був на альтернативній стратегії, зумів піднятися з 5 відразу на 3 позиції і почав скорочувати відставання від Шарля Леклера, який мав значний запас попереду.

М'якіша гума давала нідерландцю перевагу в 0,6 – 0,9 і за 3 кола до фінішу 4-разовий чемпіон зробив свою першу атаку.

Однак на 70 колі через схід Карлоса Сайнса стюарди активували режим віртуальної машини безпеки, що врятувало друге місце для Феррарі Леклера.

Завдяки подіуму монегаска та восьмій позиції Гамільтона після штрафу, Феррарі зуміли знову піднятися на друге місце в Кубку Конструкторів, обійшовши Мерседес.

It's the top spot for Lando! 1️⃣



That means Lando gets lifted up to the podium... 🙌#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/i03IdzkFLH — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Також зазначимо, що Олівер Берман повторив рекордно високе місце для Хаас та власний персонал бест – лише одного разу до цього Роман Грожан фінішував четвертим на Гран-прі Австрії в далекому 2018 році.

Однак найголовнішим підсумком етапу стала зміна лідера чемпіонату. Вперше з Гран-прі Саудівської Аравії Ландо Норріс повернувся на перше місце загального заліку. Британець наразі випереджає свого напарника Оскара Піастрі на одне очко.

Підсумкова класифікація

Ландо Норріс (Макларен); Шарль Леклер (Феррарі); Макс Ферстаппен (Ред Булл); Олівер Берман (Хаас); Оскар Піастрі (Макларен); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Джордж Расселл (Мерседес); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Естебан Окон (Хаас); Габріель Бортолето (Заубер); Юкі Цунода (Ред Булл); Алекс Албон (Вільямс); Ісак Аджар (Рейсін Буллз); Ленс Стролл (Астон Мартін); П'єр Гаслі (Альпін); Франко Колапінто (Альпін).

Зійшли: Карлос Сайнс (Вільямс), Ніко Хюлькенберг (Заубер), Ліам Лоусон (Рейсін Буллз), Фернандо Алонсо (Астон Мартін).

Загальний залік пілотів

Ландо Норріс (Макларен) – 357 очок; Оскар Піастрі (Макларен) – 356; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 321; Джордж Расселл (Мерседес) – 258; Шарль Леклер (Феррарі) – 210; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 146; Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 97; Алекс Албон (Вільямс) – 73; Ніко Хюлькенберг (Заубер) – 41; Ісак Аджар (Рейсін Буллз) – 39; Карлос Сайнс (Вільямс) – 38; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 37; Олівер Берман (Хаас) – 32; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 32; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 30; Естебан Окон (Хаас) – 30; Юкі Цунода (Ред Булл) – 28; П'єр Гаслі (Альпін) – 20; Габріель Бортолето (Заубер) – 19; Франко Колапінто (Альпін) – 0; Джек Дуен (Альпін) – 0.

Кубок конструкторів

Макларен – 713; Феррарі – 356; Мерседес – 355; Ред Булл – 346; Вільямс – 111; Рейсін Буллз – 72; Астон Мартін – 69; Хаас – 62 Заубер – 60; Альпін – 20.

Попереду на нас чекає тиждень перерви, а вже 7-9 листопада на нас очікує Гран-прі Бразилії у 21 з 24 етапів сезону-2025.